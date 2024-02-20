Call Loan｜小巴車主傳被銀行Call Loan　搵食車變銀主車潮聯都有份？

市場消息指，有本地銀行自今年初起，向小巴車主採取俗稱「Call Loan」的提早收回按揭貸款行動，主要針對結欠400萬至500萬車會貸款的小巴車主，並向車主發信通知扣押有關小巴。

潮聯車主亦被迫「舉手」向銀行交車

於九龍區經營「紅Van」小巴生意的小巴商會「潮聯」，有部分車主因無法供款，而被迫斷供「舉手」向銀行交車。據業界透露，有潮聯車主原持有11輛小巴，惟其後僅餘4輛小巴；另有車主「全軍覆沒」，持有的5輛小巴悉數被銀行拖走。

《am730》記者向香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華查詢事件，他承認有不少車主出現斷供情況，當中包括潮聯，因車租等收入不足以供車，惟他稱未有收到旗下會員反映被銀行「Call Loan」。張漢華指，銀行目前仍為車主提供彈性安排，「銀行冇得申請拍賣，有啲車主又續牌，冇續牌出唔到街，好多都鎖咗喺停車場」。他說，現時全港約逾千輛紅色小巴中，有約百多輛沒有續牌，在市面行駛的僅有800餘輛。

金管局去年曾表示，將有序退出銀行業「預先批核還息不還本」計劃，包括物業抵押貸款和商用汽車貸款，企業可以選擇每期償還原定本金還款額的20%，年期由12個月延長至18個月；或每期償還原定本金還款額的50%，年期則由24個月延長至30個月。銀行可以根據相同原則，處理以個人名義敘造的商用汽車貸款。

金管局又指出針對疫情時的運輸業援助措施，包括延長的士、小巴及非專營巴士貸款的最長貸款年期和彈性處理的士及小巴經營者更換車輛的再融資申請，2025年底前不應改變。