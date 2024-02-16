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財經
2024-02-16 12:40:00

Chubby Hearts | David Webb提醒設計師為K11 Musea租戶 文體旅局指已申報

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情人節2024｜12米巨型紅心Chubby Hearts今日在中環皇后像廣場上展出。(蘇文傑攝)

情人節2024｜12米巨型紅心Chubby Hearts今日在中環皇后像廣場上展出。(蘇文傑攝)

首個由文化藝術盛事基金贊助的活動「Chubby Hearts Hong Kong」自2月14日情人節起擺放展出後，吸引市民到場拍照「打卡」，文化藝術盛事委員會主席鄭志剛更於社交平台指盛事一浪接一浪。不過，獨立股評人David Webb則留言，提醒鄭志剛「Chubby Hearts」的設計師為K11 Musea的租戶，又關心活動耗費多少錢。

「Chubby Hearts」12米巨型紅心：

情人節2024｜12米巨型紅心Chubby Hearts今日在中環皇后像廣場上展出。(蘇文傑攝) 情人節2024｜12米巨型紅心Chubby Hearts今日在中環皇后像廣場上展出。(蘇文傑攝) 情人節2024｜李家超指，Chubby Hearts將陪伴市民至元宵節，彰顯香港東西文化交融的特色。(蘇文傑攝) 情人節2024｜李家超和其夫人林麗嬋在現場打卡。(蘇文傑攝) 情人節2024｜藝人劉嘉玲出席Chubby Hearts開幕活動。(蘇文傑攝)

David Webb提醒鄭志剛

「Chubby Hearts Hong Kong」活動，由英國手袋設計師Anya Hindmarch所設計，但David Webb則作溫馨提示，指Anya Hindmarch在新世界旗下K11 Musea擁有店舖（Pop-up Store），懷疑新世界副主席兼行政總裁鄭志剛，身兼文化藝術盛事委員會主席，會否在推廣「Chubby Hearts」同時，或間接令K11 Musea受惠。

文體旅局：已作利益申報

就此事件，文化體育及旅遊局回應傳媒查詢指，文化藝術盛事委員會一直秉持公平、公開及公正為原則，所有委員包括正副主席均需要並已嚴格按照既定機制，在審批過去所有項目時作出利益申報。

Chubby Hearts Chubby Hearts｜David Webb提醒鄭志剛
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