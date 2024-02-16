Chubby Hearts | David Webb提醒設計師為K11 Musea租戶 文體旅局指已申報

首個由文化藝術盛事基金贊助的活動「Chubby Hearts Hong Kong」自2月14日情人節起擺放展出後，吸引市民到場拍照「打卡」，文化藝術盛事委員會主席鄭志剛更於社交平台指盛事一浪接一浪。不過，獨立股評人David Webb則留言，提醒鄭志剛「Chubby Hearts」的設計師為K11 Musea的租戶，又關心活動耗費多少錢。 「Chubby Hearts」12米巨型紅心：

David Webb提醒鄭志剛 「Chubby Hearts Hong Kong」活動，由英國手袋設計師Anya Hindmarch所設計，但David Webb則作溫馨提示，指Anya Hindmarch在新世界旗下K11 Musea擁有店舖（Pop-up Store），懷疑新世界副主席兼行政總裁鄭志剛，身兼文化藝術盛事委員會主席，會否在推廣「Chubby Hearts」同時，或間接令K11 Musea受惠。