Coinbase裁員兩成 獲券商唱好

加密貨幣交易所Coinbase公布，作為重組計劃的一部份，將裁減兩成員工，涉及約950人。Coinbase預計，重組費用約介乎1.49億至1.65億美元之間，目標整個重組計劃可減少營運成本25%的一個部份。這是該公司自去年以來第三輪裁員。

Coinbase裁員潮乃受疫情期間業務過度擴張、大幅招聘所致，加上FTX破產事件，重挫投資人對加密貨幣市場的信心。Coinbase行政總裁Brian Armstrong表示，Coinbase目前資本充足，但仍必需繼續裁員，以保持適當的營運效率。作為裁員的一部分，Coinbase將關閉幾個「成功率較低」的項目，不過Armstrong並沒有具體說明什麼項目被終止。

根據《CNBC》報道，Coinbase去年11月裁員招聘團隊60多人，再之前是去年6月，該公司裁減1,100人，約佔員工總數的18%。截至2022年9月底，該公司擁有大約4,700名員工。

消息發布後，Coinbase股價不跌反漲，周二收市升幅仍接近13%，交易價格為43.23美元。外電報道，華爾街仍看好Coinbase，指目前是逢低買入低估值高潛力股票的好時機。

去年以來第三度裁員

券商Needham分析師John Todaro在一份報告中稱：「鑒於2023年銷量前景不明朗，我們認為成本削減對股票走勢有利，也是必要的一步。我們在2023年評估中重申買入機會，預計到今年年底股價為73美元」。

另一券商Oppenheimer維持給予Coinbase「優於大市」的評級，稱有可能成為加密領域「為數不多的長期倖存者之一」，理由是「許多積極因素」尚未計入，包括多元化、市場佔有率成長和強勁的資產負債表等。

巴克萊銀行分析員認為，Coinbase對穩定幣USDC的共同擁有權及其擴張可能有助於鞏固業務，理由是USDC市場主導地位的不斷增強。

擁有USDC利好前景

數據顯示，USDC當前的市值為440億美元，是市值僅次於比特幣、以太坊和USDT的第四大加密貨幣，並且與第一大穩定幣USDT的差距正在逐漸縮小。

作為美國第一家上市的加密交易所，Coinbase在2021年4月上市當天股價飆升至429.54美元，之後一路向下。比特幣（BTC，Bitcoin）在過去一年下跌58%，Coinbase股價更跌超過83%。