David Webb增持獅子山集團　留言「我仍有獅子山精神」

按聯交所披露,有「股壇長毛」之稱的資深投資者David Webb於周三(8月14日)增持獅子山集團(1127)4,000股,平均每股1.47元,涉資約5,880元,總持倉76,996,976股增至77,000,976 ,由9.99%增至10%,由4.99%增至5%。

值得注意的是,David Webb在增持申報的補充資料中,留下耐人尋味的一句話:「 I still have the Lion Rock Spirit」(我仍有獅子山精神)。