David Webb增持獅子山集團 留言「我仍有獅子山精神」

按聯交所披露，有「股壇長毛」之稱的資深投資者David Webb於周三（8月14日）增持獅子山集團（1127）4,000股，平均每股1.47元，涉資約5,880元，總持倉76,996,976股增至77,000,976 ，由9.99%增至10%，由4.99%增至5%。

值得注意的是，David Webb在增持申報的補充資料中，留下耐人尋味的一句話：「 I still have the Lion Rock Spirit」（我仍有獅子山精神）。