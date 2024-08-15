David Webb增持獅子山集團　留言「我仍有獅子山精神」

按聯交所披露，有「股壇長毛」之稱的資深投資者David Webb於周三（8月14日）增持獅子山集團（1127）4,000股，平均每股1.47元，涉資約5,880元，總持倉76,996,976股增至77,000,976 ，由9.99%增至10%，由4.99%增至5%。
值得注意的是，David Webb在增持申報的補充資料中，留下耐人尋味的一句話：「 I still have the Lion Rock Spirit」（我仍有獅子山精神）。
David Webb增持碧瑤綠色涉資10.46萬元 持股量升至6%
David Webb增持佐丹奴 留言「Came back for another T-shirt」
David Webb申報常留下「搞笑句子」
David Webb已不是第一次在申報的補充資料中留下「搞笑句子」，今年4月，David Webb亦於增持佐丹奴（709）的申報補充資料中，留下一句「Came back for another T-shirt.」（回來買其他T-shirt）。
此外，今年6月，David Webb在增持碧瑤綠色（1397）的資料欄補充，寫上「This is not just a rubbish business.」（這不僅是一個垃圾生意）。