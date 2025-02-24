DeepSeek︱布局香港設分公司　內媒指緣於呢樣「少為人知」優勢

中國人工智能模型深度求索DeepSeek於1月5日發表後全球爆紅，內地《經濟日報》周日報道，DeepSeek已於2月5日在香港正式註冊成立兩家私營企業，形容任何內地企業布局香港，都是國際化戰略的第一步，又稱讚香港AI發展環境優越、具備一流競爭力，是「香港少為人知的優勢」，相信是吸引DeepSeek來港投資的原因之一，有利香港與內地城市攜手開拓海內外市場。
報道引述研究機構發表的2024年世界大學學科排名指，香港科技大學、香港大學、香港理工大學、香港城市大學的數據科學與人工智能專業，都進入全球前40名，科大更排名世界第10。其他城市難以比擬香港豐沛的高質素人才供應；在「一國兩制」的框架下，香港還具備匯聚內地和國際數據的獨特優勢。
報道又說，港府在「InnoHK創新香港研發平台」下成立專門的「AIR@InnoHK」子平台，聚焦發展AI及機械人科技，並成立16家研發中心匯聚全球頂尖人才，認為本港高層次人才集聚度亦超過全球大多數城市。
另外，港府引進重點企業辦公室自2022年底成立後，累計引進的66家重點企業中，有24家屬於數據科學與人工智能類別，佔比超過三成；香港科學園和數碼港共集中800多家人工智能相關企業，去年亦吸引上百家人工智能企業落戶。港府去年也提出設立100億港元的「創科產業引導基金」，引導市場資金投向包括AI在內的新興產業，同時撥款30億港元推行為期3年的人工智能資助計劃，並定下2027年將智能生產線增加至最少130條的目標，相信可為AI提供更豐富的應用場景。
報道亦認為，香港在AI發展的規則制定方面位處世界前列，例如政府推出《人工智能道德框架》、個人資料私隱專員公署的《開發及使用人工智能道德標準指引》和《人工智能（AI）：個人資料保障模範框架》等，掃除了大規模應用AI的後顧之憂。