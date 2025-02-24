DeepSeek︱布局香港設分公司　內媒指緣於呢樣「少為人知」優勢

中國人工智能模型深度求索DeepSeek於1月5日發表後全球爆紅，內地《經濟日報》周日報道，DeepSeek已於2月5日在香港正式註冊成立兩家私營企業，形容任何內地企業布局香港，都是國際化戰略的第一步，又稱讚香港AI發展環境優越、具備一流競爭力，是「香港少為人知的優勢」，相信是吸引DeepSeek來港投資的原因之一，有利香港與內地城市攜手開拓海內外市場。

報道引述研究機構發表的2024年世界大學學科排名指，香港科技大學、香港大學、香港理工大學、香港城市大學的數據科學與人工智能專業，都進入全球前40名，科大更排名世界第10。其他城市難以比擬香港豐沛的高質素人才供應；在「一國兩制」的框架下，香港還具備匯聚內地和國際數據的獨特優勢。