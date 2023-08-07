DSE放榜2023｜八大畢業生薪酬排名　呢間大學年薪最高平均一年有37萬

2023年大學聯招（JUPAS）將於本周三（8月9日）放榜。趁放榜前，先了解一下學科的就業前景。據教資會早前公布的八間大學畢業生薪酬數據，2021/22學年八大全日制學士學位畢業生中，平均年薪為30.3萬元，即平均月薪近2.53萬元，按年上升7.8%。
DSE放榜2023｜畢業生平均月薪
根據大學教資會數據顯示，2021/2022學年學士學位課程中，各科畢業生平均月薪約2萬元至4.1萬元，當中以「醫科、牙科和護理科」平均月薪最高，有41,167元；其次是「教育科」，有29,417元；最低的為「文科和人文科學科」，僅20,917元。
DSE放榜2023｜各科畢業生平均月薪
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DSE放榜2023｜八大畢業生薪酬排名
整體市場數據顯示，各家大學的畢業生人工分別上升4.4%至14.6%，當中以香港大學的平均年薪最高，達37.1萬元，按年增加6%；人工最低的是嶺南大學，平均年薪22.5萬元，按年增長9.8%。
DSE放榜2023｜八大畢業生薪酬排名
整體市場數據顯示，各家大學的畢業生人工分別上升4.4%至14.6%，當中以香港大學的平均年薪最高，達37.1萬元，按年增加6%；人工最低的是嶺南大學，平均年薪22.5萬元，按年增長9.8%。
DSE放榜2023｜八大畢業生薪酬
- 香港大學（平均年薪：371,000／平均月薪：30,917）
- 中文大學（平均年薪：366,000／平均月薪：30,500）
- 教育大學（平均年薪：348,000／平均月薪：29,000）
- 科技大學（平均年薪：321,000／平均月薪：26,750）
- 理工大學（平均年薪：274,000／平均月薪：22,833）
- 城市大學（平均年薪：268,000／平均月薪：22,333）
- 浸會大學（平均年薪：237,000／平均月薪：19,750）
- 嶺南大學（平均年薪：225,000／平均月薪：18,750）