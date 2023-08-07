DSE放榜2023｜八大畢業生薪酬排名　呢間大學年薪最高平均一年有37萬

2023年大學聯招（JUPAS）將於本周三（8月9日）放榜。趁放榜前，先了解一下學科的就業前景。據教資會早前公布的八間大學畢業生薪酬數據，2021/22學年八大全日制學士學位畢業生中，平均年薪為30.3萬元，即平均月薪近2.53萬元，按年上升7.8%。

DSE放榜2023｜畢業生平均月薪 根據大學教資會數據顯示，2021/2022學年學士學位課程中，各科畢業生平均月薪約2萬元至4.1萬元，當中以「醫科、牙科和護理科」平均月薪最高，有41,167元；其次是「教育科」，有29,417元；最低的為「文科和人文科學科」，僅20,917元。

DSE放榜2023｜各科畢業生平均月薪 JUPAS學科 平均年薪（港元） 平均月薪（港元） 醫科、牙科、護理科 494,000 41,167 教育科 353,000 29,417 商科、管理科 289,000 24,083 理學科 287,000 23,917 工程科、科技科 266,000 22,167 社會科學科 265,000 22,083 文科、人文科學科 251,000 20,917

DSE放榜2023｜八大畢業生薪酬排名 整體市場數據顯示，各家大學的畢業生人工分別上升4.4%至14.6%，當中以香港大學的平均年薪最高，達37.1萬元，按年增加6%；人工最低的是嶺南大學，平均年薪22.5萬元，按年增長9.8%。

DSE放榜2023｜八大畢業生薪酬排名 整體市場數據顯示，各家大學的畢業生人工分別上升4.4%至14.6%，當中以香港大學的平均年薪最高，達37.1萬元，按年增加6%；人工最低的是嶺南大學，平均年薪22.5萬元，按年增長9.8%。