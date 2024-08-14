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財經
2024-08-14 12:20:00

DSE放榜｜八大畢業生薪酬排名　呢間大學年薪最高平均一年達38.5萬

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DSE放榜｜八大畢業生薪酬排名　呢間大學年薪最高平均一年達38.5萬（am730製圖）

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2024年大學聯招（JUPAS）日前放榜，雖然結果塵埃落定，不過亦可了解最新八大畢業生薪酬，部署未來職業。據教資會日前公布的2022/23學年八大全日制學士畢業生年薪，平均31.4萬港元，按年上升3.6%。

教資會調查截至2023年12月31日，20,773名全日制學士學位課程畢業生之中，有17,762名畢業生回應統計調查，比例約為85.5%。

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畢業生平均年薪31.4萬港元

根據大學教資會數據顯示，2022/23學年學士學位課程中，平均年薪31.4萬港元。當中以港大畢業生的平均年薪最高，達38.5萬港元，其次則為中大畢業生，年薪達37.6萬港元，排行第3的為教大畢業生，平均年薪為36.3萬港元；至於平均年薪最低的則為嶺大畢業生，為23.8萬港元。

浸會大學畢業生升幅最高

據調查所指，以升幅計算，浸大畢業生的平均年薪升幅為八大中升幅最高，由上學年的23.7萬港元，增至25.9萬港元，上升2.2萬港元，增9.3%；其次為理大學生的平均年薪，由27.4萬港元升至29.3萬港元，增6.9%；嶺大學生的平均年薪增長亦高於5%，由22.5萬港元增至23.8萬港元，增加5.8%。

此外，根據調查，有71.7%學生於回應調查時全職就業、16.5%繼續升學、1.5%失業及3.7%就業不足。另外，八間教資會大學畢業生平均月薪均不低於1.9萬元，最高的香港大學超過3.2萬元。

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教資會2022/23學年八大畢業生薪酬

  1. 香港大學（平均年薪：385,000／平均月薪：32,083）
  2. 中文大學（平均年薪：376,000／平均月薪：31,333）
  3. 教育大學（平均年薪：363,000／平均月薪：30,250）
  4. 科技大學（平均年薪：320,000／平均月薪：26,666）
  5. 理工大學（平均年薪：293,000／平均月薪：24,416）
  6. 城市大學（平均年薪：269,000／平均月薪：22,416）
  7. 浸會大學（平均年薪：259,000／平均月薪：21,583）
  8. 嶺南大學（平均年薪：238,000／平均月薪：19,833）

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