Endowus智安投將在港舉辦首屆投資峰會 聚焦另類投資及信貸等展望

線上財富管理平台Endowus智安表示，將於4月17日，在香港亞洲協會香港中心舉辦首屆投資峰會。議程包括對不同資產類別的前景展望和策略分析，包括固定收益、股票、對沖基金、私人信貸、私募股權和另類投資。

Endowus投資峰會將探討投資者最關心的問題，如考慮配置債券或熱門科技股、股票和固定收益展望的專題討論；峰會亦將展開專注於私募市場和對沖基金的專題討論；在降息、通貨膨脹和地緣政治緊張局勢的背景下的投資前景等。

Endowus智安投聯合創辦人及首席執行官萬振邦表示，很榮幸邀請李達志先生出席首屆Endowus投資峰會。他補充，希望透過活動加深與行業和社會的聯繫，並通過與行業夥伴的合作，為客戶爭取最佳利益，並為投資者提供正確知識和更多機會助力其實現成功。

Endowus 智安投香港業務主管袁淇欣表示，面臨宏觀經濟帶來的挑戰，對個人投資者的建議在香港仍然存在偏差，而今次投資峰會首次面向香港市場，希望峰會為個人投資者提供一個寶貴的平台，直接聽取行業專家的意見，並發現實現財富和人生目標的寶貴機會。