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財經
2023-07-26 16:37:00

ESG投資｜何謂ESG大趨勢？可持續發展永續投資簡介　散戶入場參與方法一文睇清

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ESG投資｜何謂ESG大趨勢？可持續發展永續投資簡介及散戶入場參與方法一文睇清。(資料圖片)

近年社會上提出，可持續發展及永續投資的概念，繼而產生及興起「ESG」議題。在ESG大趨勢下，除留意上市公司的基本面，如財務狀況，現金流、技術面等，亦可關注ESG方面。《am730》為讀者整理有關ESG投資。

ESG投資｜何謂ESG大趨勢？可持續發展永續投資簡介及散戶入場參與方法一文睇清。(資料圖片)

ESG投資｜甚麼是ESG？

ESG，即是「Environmental, Social and Governance」，簡稱「ESG」，中文為環境、社會和企業管治，當中代表一間企業，在履行相關社會責任時，最應側重的三大方向，現多用作釐定企業數據和指標，以評估企業是否能符合永續經營的相關要求。

ESG投資｜「ESG」解釋

 

解釋

例子

E

環境保護 (Environment)
  • 水、空氣污染
  • 能源效益
  • 生物多樣性保護
  • 廢物排放及處理

S

社會 (Social)
  • 人權、性別平等、種族共融
  • 客戶福利、勞工關係
  • 產品責任及安全

G

企業管治 (Governance)
  • 競爭行為、商業倫理
  • 股東關係
  • 供應鏈管理
  • 企業聲譽

ESG投資｜「ESG」解釋 (am730製圖)

ESG投資｜世界各地ESG投資相關指引

在世界各地，均有證監、投資及市場分析機構，推出與ESG投資相關的指引、指數及評級，包括香港的恒指公司，亦有制定「恒指ESG指數」，其中恒指成份股的權重，更是按ESG因子作出調整；而香港證監會網站上，也有公布獲得認可的ESG上市，以及非上市基金名單。

目前市場上，信譽最強的ESG評分為MSCI，（Morgan Stanley Capital International（摩根士丹利）所發行的ESG指數。MSCI會統一使用最佳（AAA）到最差（CCC）共7種等級評分，以此類推；而MSCI ESG評分，亦是對全世界逾8,500間企業，以及逾68萬個固定收益和股票證券進行評分而得出的7個等級。

  • 領先：AAA、AA
  • 平均：A、BBB、BB
  • 落後：B、CC

ESG投資｜專家分析ESG

ESG投資｜恒生投資薛永輝：可留意結合多種ESG元素產品

恒生投資管理投資總監薛永輝曾表示，ESG投資策略漸成市場主流，他指投資者或可留意一些結合多種ESG元素（如聯合國全球契約原則、爭議性產品參與等）及透過國際視角（即採用國際公認ESG原則、數據、研究及評級等）跟蹤股市整體表現的產品。

ESG投資｜富達國際陳振輝：預期「碳中和」是未來ESG重點

富達國際全球企業管治團隊及可持續性投資主管陳振輝指，即使過去12個月市況欠佳，企業並未失去著手應對的意欲，而且重視ESG的程度維持不變；他預期「碳中和」是未來ESG的重點。

陳振輝指，在全球公司當中，有42%將於2040年實現碳中和，並有68%將於2050年實現目標。這個計算結果已考慮公司業務相關的所有碳排放量，並非單獨計算公司的直接排放量，而是涵蓋整個價值鏈的排放。

ESG投資｜瀚亞投資吳榮仁：看好電動車業務

瀚亞投資固定收益基金經理吳榮仁表示，預期在2025年之前，亞太區可再生能源的新增投資額最高可達2,500億美元，因此可再生能源業有望帶來更多投資機會。根據安永的最新報告顯示，在全球最具吸引力的可再生能源市場（例如風力、水力和太陽能）當中，有七個亞洲國家名列前茅。

吳榮仁亦看好電動車業務，他指出電動車佔全球汽車產量的份額將在未來數年強勁增長，因此電動車生產商所發行的債券亦帶來投資機會；又預期銀行、能源、運輸和房地產業將引領亞洲環保融資趨勢。

ESG投資｜何謂ESG大趨勢？可持續發展永續投資簡介及散戶入場參與方法一文睇清。(資料圖片)

ESG投資｜選擇ESG投資好處

ESG投資協助改善環境和改善氣候變化

投資於以ESG為本的公司，或能夠協助改善環境，並緩減氣候變化。首先，可視為支持公司對性別平權、種族平等、氣候變化、勞工福利等的立場；又例如由企業發行的綠色債券，是以環境目標為焦點，包括減少碳排放，改善空氣質素及減低溫室氣體，回饋社會。

ESG投資跑贏大市

由於ESG投資的好處，會在較長投資年期實現，故具可持續計劃的公司更有能力實現長遠投資目標；ESG投資策略在某程度上亦有助提升企業形象；據S&P Global的報告指出，部分ESG ETF的升幅，甚至高達27.3%至55%，跑贏標普500指數同期27.1%的升幅。

ESG投資｜散戶入場參與ESG方法

其實作為散戶的大家，若有心入場參與希望投資ESG亦是有方法，成本亦未有想般高，即使小額亦能參與。美股及港股市場，均有推出ESG ETF（基金）供散戶購買，除可作ESG投資外，亦免去仔細研究個股的煩惱。

ESG投資｜港股及美股ESG ETF（點圖觀看）

ESG投資｜港股ESG ETF

市面有多款以ESG作主題的ETF供選擇，其中港交所資料顯示，港股市場擁有13隻相關的ETF，由不同公司發行，部分更可以人民幣、美元、港元3個幣種購買。此外，有5款ESG ETF是採用恒生公司旗下的ESG指數作基準。

港股（環境、社會和管治 (ESG) 及潔淨能源）

股票代號

貨幣

產品名稱

根據指數／基準

2809／9809

港元／美元

Global X中國潔淨能源ETF

Solactive 中國清潔能源指數（淨總回報）

3029

港元

Global X 恒生 ESG ETF

恒指ESG增強指數

3031／ 83031／9031

港元／人民幣／美元

海通 MSCI 中國 A 股 ESG ETF

MSCI中國A股ESG通用指數

3038／ 83038

港元／人民幣

恒生A股通低碳指數ETF

恒生A股通低碳精選指數

3039

港元

易方達（香港）恒指ESG增強指數ETF

恒指ESG增強指數

3059／83059

港元／人民幣

Global X彭博MSCI亞洲（日本除外）綠

色債券ETF

彭博MSCI亞洲
（日本除外）
美元綠色債券指數

3060／83060／9060

港元／人民幣／美元

中金碳期貨ETF

ICE EUA碳期貨指數（額外回報）

3108 ／83108

港元／人民幣

嘉實中證滬深300 ESG 領先指數ETF

中證嘉實滬深300 ESG 領先指數

3129／ 83129

港元／人民幣

中銀香港大灣區氣候轉型 ETF

標普中銀香港
中國香港大灣區淨零2050氣候轉型指數

3134

港元

南方東英華泰柏瑞中證太陽能產業ETF

中證光伏產業指數

3136

港元

恒指ESG增強精選指數ETF

恒指ESG增強精選指數

3403／ 83403／9403

港元／人民幣／美元

華夏恒指 ESG ETF

恒指ESG增強指數

ESG投資｜美股ESG ETF

美股方面，ESG投資發展較成熟，故可供選擇的ESG ETF也更多。根據數據顯示，以下5隻為回報率較高的ESG ETF。

美股（環境、社會和管治 (ESG) 及潔淨能源）

股票代號

貨幣

產品名稱

根據指數／基準

ICLN

美元

iShares全球乾淨能源ETF
iShares Global Clean Energy ETF

S&P Global Clean Energy Index

SUSL

美元

iShares ESG MSCI美國領導者ETF

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

MSCI USA Extended ESG Leaders Index

ESGV

美元

先峰ESG美股ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

FTSE US All Cap Choice Index

NULV

美元

Nuveen ESG大型價值股ETF

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

TIAA ESG USA Large-Cap Value Index

TAN

美元

Invesco 太陽能ETF

Invesco Solar ETF

MAC Global Solar Energy index

ESG投資｜常見問題

ESG投資｜ESG是甚麼？

ESG，即是「Environmental, Social and Governance」，簡稱「ESG」，中文為環境、社會和企業管治，當中代表......了解更多

ESG投資｜選擇ESG投資有何好處？

由於ESG投資的好處，會在較長投資年期實現，故具可持續計劃的公司更......了解更多

ESG投資｜散戶如何入場參與投資ESG？

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