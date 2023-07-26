ESG投資｜何謂ESG大趨勢？可持續發展永續投資簡介　散戶入場參與方法一文睇清

近年社會上提出，可持續發展及永續投資的概念，繼而產生及興起「ESG」議題。在ESG大趨勢下，除留意上市公司的基本面，如財務狀況，現金流、技術面等，亦可關注ESG方面。《am730》為讀者整理有關ESG投資。

ESG，即是「Environmental, Social and Governance」，簡稱「ESG」，中文為環境、社會和企業管治，當中代表一間企業，在履行相關社會責任時，最應側重的三大方向，現多用作釐定企業數據和指標，以評估企業是否能符合永續經營的相關要求。

ESG投資｜世界各地ESG投資相關指引

在世界各地，均有證監、投資及市場分析機構，推出與ESG投資相關的指引、指數及評級，包括香港的恒指公司，亦有制定「恒指ESG指數」，其中恒指成份股的權重，更是按ESG因子作出調整；而香港證監會網站上，也有公布獲得認可的ESG上市，以及非上市基金名單。

目前市場上，信譽最強的ESG評分為MSCI，（Morgan Stanley Capital International（摩根士丹利）所發行的ESG指數。MSCI會統一使用最佳（AAA）到最差（CCC）共7種等級評分，以此類推；而MSCI ESG評分，亦是對全世界逾8,500間企業，以及逾68萬個固定收益和股票證券進行評分而得出的7個等級。

領先：AAA、AA

平均：A、BBB、BB

落後：B、CC

ESG投資｜專家分析ESG

ESG投資｜ 恒生投資薛永輝：可留意結合多種ESG元素產品

恒生投資管理投資總監薛永輝曾表示，ESG投資策略漸成市場主流，他指投資者或可留意一些結合多種ESG元素（如聯合國全球契約原則、爭議性產品參與等）及透過國際視角（即採用國際公認ESG原則、數據、研究及評級等）跟蹤股市整體表現的產品。

ESG投資｜ 富達國際陳振輝：預期「碳中和」是未來ESG重點

富達國際全球企業管治團隊及可持續性投資主管陳振輝指，即使過去12個月市況欠佳，企業並未失去著手應對的意欲，而且重視ESG的程度維持不變；他預期「碳中和」是未來ESG的重點。

陳振輝指，在全球公司當中，有42%將於2040年實現碳中和，並有68%將於2050年實現目標。這個計算結果已考慮公司業務相關的所有碳排放量，並非單獨計算公司的直接排放量，而是涵蓋整個價值鏈的排放。

ESG投資｜ 瀚亞投資吳榮仁：看好電動車業務

瀚亞投資固定收益基金經理吳榮仁表示，預期在2025年之前，亞太區可再生能源的新增投資額最高可達2,500億美元，因此可再生能源業有望帶來更多投資機會。根據安永的最新報告顯示，在全球最具吸引力的可再生能源市場（例如風力、水力和太陽能）當中，有七個亞洲國家名列前茅。

吳榮仁亦看好電動車業務，他指出電動車佔全球汽車產量的份額將在未來數年強勁增長，因此電動車生產商所發行的債券亦帶來投資機會；又預期銀行、能源、運輸和房地產業將引領亞洲環保融資趨勢。