ESG系列｜寶礦力母企從細節入手減碳 由瓶身瓶蓋 再到原料包裝 大塚冀將簡單動作 發揮最大影響

家喻戶曉的日本品牌之一，要數寶礦力母公司、主要從事營養保健產品及醫藥產品的大塚製藥，其香港大塚製藥董事總經理上田浩司(Koji Ueda)於2020年新冠肺炎疫情期間來港上任，並在接受本報訪問時表示，就企業層面來說，環境、社會和管治(ESG)在推動可持續業務增長和創造長期價值方面已被視為關鍵因素，而集團減碳率先由細節入手，由瓶身、到瓶蓋、再到包裝用紙都是目標，表示要將一個簡單轉變，發揮出最大影響。
記者：鄭惠萍 攝影：陳奕釗
大塚製藥意識到ESG實踐的重要性，不論政府、業界及市場參與者均積極發展，但上田浩司認為香港發展仍處起步階段，希望未來公眾認知度可持續提升，「由概念轉化成實踐，仍有一段路程」。
設三大目標 冀2028碳排放減半
上田浩司強調，集團正努力減少對全球環境影響，致力實現中期環境目標，及2050年零碳排放環境願景，冀2028年前實現三大目標，包括(一)碳中和；(二) 水中和；以及(三)循環經濟。希望相對於2017年減少50%的二氧化碳排放；旗下工廠水管理計劃擴展到全球所有地點，並為位於水資源緊張地區業務地點制定水資源利用策略，以及相對於2019年減少50%的簡單焚燒和填埋處置。
樽裝品將棄包裝紙 全用再生塑料
他又稱，早於2007年旗下所有飲料已開發環保瓶，令塑膠用料用量減少30%，近年部分寶礦力水特電解質水(ion water)的樽蓋用料亦已減少。此外，亦會在材料、製作及能源方面著手，如日本德島縣美馬市廠房等採用太陽能發電系統、在原材料方面，未來樽裝產品放棄使用包裝紙等；又計劃在2030年前，瓶樽生產材料100%採用RPET再生塑料，以及採購新材料及重新設計現有生產設備等。
另一方面，集團在2006年推出「SOYJOY」大豆果滋棒健康食品，主要是大豆具有豐富營養價值外，對環境影響較低。他說大豆具包括大豆蛋白質、大豆異黃酮等，而牛肉作為一種常見蛋白質來源，生產1公斤牛肉需消耗10公斤大豆或其他穀物，生產大豆所需水資源只是生產牛肉的五十分一，能源消耗更只是生產牛肉的二十分一，「(大豆製品)同時可解決健康和環境問題」。加上當時本港市場欠缺健康能量小食，翌年即2007年將SOYJOY引入香港，希望打破健康小食等於「難食」的觀念，及提高消費者對低升糖指數(GI)好處的認知，現時相關產品在零食棒類別中擁有達20.6%市場份額。而產品包裝印刷的油墨亦由油性改為水性，「動作很簡單，但影響很大」。
擬引入女性健康睡眠保健產品
上田浩司指，過去3年積極推出新產品滿足市場所需，包括SOYJOY大豆果滋棒全素口味、ion water、UL.OS男士健膚品及娥羅納英H軟膚全新軟管裝等。未來將繼續為香港消費者引入新的產品，更透露是市場暫時未有的種類，將是關於女性健康、睡眠方面保健食品類。
關注DSE考生心理健康 教地盤工防中暑
大塚製藥的ESG理念，為「開創新產品 促進全球人類健康」，冀藉旗下產品提升身心靈健康發展。作為集團旗艦產品的寶礦力水特及奧樂蜜C等，核心消費群體亦為青少年，同時作為中樞神經系統產品製造和營銷專家，故特別關心青少年心理健康發展。
上田浩司指，由於香港中學文憑考試(DSE)是年輕人面臨第一個改變命運的挑戰，學生們或完全投入學習中，很少有時間自我評估、與他人交流或反思自己心理健康，去年4月夥拍非政府組織香港情緒健康學會合作舉辦De-Stress-Express(DSE)計劃，旨在提高年輕人心理健康的認識、如何管理壓力等，透過鼓勵定期運動以紓解壓力，亦與集團理念相符。
該計劃每年設兩個階段進行，分別是研討會及伸展運動小組，去年4月推出已有7間中學舉辦及2場為教職員制定的研討會，有約1,168名學生和180名教職員參與。計劃的中期目標為10年內覆蓋50%的學校，每年至少為每所學校舉辦一場研討會，截至今年1月已有6間學校參加，冀至8月舉辦最少18場研討會，及冀增加多些互動活動。上田浩司表示，計劃最終目標是希望不限於年輕人，而是可以為不同行業制定解決方案，亦尋求與不同行業協會合作。
建築工地下單銷量飆
除了心理健康亦關注在暑熱下勞動的工人身體健康。他說1999年特意成立「健康教育組」，旨在提高公眾對健康及醫療保健的認識。去年更針對地盤工人舉辦預防中暑講座，他說去年5月本港實施工作暑熱指數後，同年6、7月預防中暑講座申請增加23%，亦提升了產品銷量。去年5至9月整體建築工地直接下單銷量飆24%，個別樽裝寶礦力水特更錄逾40%增長。