ESG系列｜寶礦力母企從細節入手減碳 由瓶身瓶蓋 再到原料包裝 大塚冀將簡單動作 發揮最大影響

家喻戶曉的日本品牌之一，要數寶礦力母公司、主要從事營養保健產品及醫藥產品的大塚製藥，其香港大塚製藥董事總經理上田浩司(Koji Ueda)於2020年新冠肺炎疫情期間來港上任，並在接受本報訪問時表示，就企業層面來說，環境、社會和管治(ESG)在推動可持續業務增長和創造長期價值方面已被視為關鍵因素，而集團減碳率先由細節入手，由瓶身、到瓶蓋、再到包裝用紙都是目標，表示要將一個簡單轉變，發揮出最大影響。 記者：鄭惠萍 攝影：陳奕釗 大塚製藥意識到ESG實踐的重要性，不論政府、業界及市場參與者均積極發展，但上田浩司認為香港發展仍處起步階段，希望未來公眾認知度可持續提升，「由概念轉化成實踐，仍有一段路程」。

設三大目標 冀2028碳排放減半 上田浩司強調，集團正努力減少對全球環境影響，致力實現中期環境目標，及2050年零碳排放環境願景，冀2028年前實現三大目標，包括(一)碳中和；(二) 水中和；以及(三)循環經濟。希望相對於2017年減少50%的二氧化碳排放；旗下工廠水管理計劃擴展到全球所有地點，並為位於水資源緊張地區業務地點制定水資源利用策略，以及相對於2019年減少50%的簡單焚燒和填埋處置。 樽裝品將棄包裝紙 全用再生塑料 他又稱，早於2007年旗下所有飲料已開發環保瓶，令塑膠用料用量減少30%，近年部分寶礦力水特電解質水(ion water)的樽蓋用料亦已減少。此外，亦會在材料、製作及能源方面著手，如日本德島縣美馬市廠房等採用太陽能發電系統、在原材料方面，未來樽裝產品放棄使用包裝紙等；又計劃在2030年前，瓶樽生產材料100%採用RPET再生塑料，以及採購新材料及重新設計現有生產設備等。 另一方面，集團在2006年推出「SOYJOY」大豆果滋棒健康食品，主要是大豆具有豐富營養價值外，對環境影響較低。他說大豆具包括大豆蛋白質、大豆異黃酮等，而牛肉作為一種常見蛋白質來源，生產1公斤牛肉需消耗10公斤大豆或其他穀物，生產大豆所需水資源只是生產牛肉的五十分一，能源消耗更只是生產牛肉的二十分一，「(大豆製品)同時可解決健康和環境問題」。加上當時本港市場欠缺健康能量小食，翌年即2007年將SOYJOY引入香港，希望打破健康小食等於「難食」的觀念，及提高消費者對低升糖指數(GI)好處的認知，現時相關產品在零食棒類別中擁有達20.6%市場份額。而產品包裝印刷的油墨亦由油性改為水性，「動作很簡單，但影響很大」。 擬引入女性健康睡眠保健產品 上田浩司指，過去3年積極推出新產品滿足市場所需，包括SOYJOY大豆果滋棒全素口味、ion water、UL.OS男士健膚品及娥羅納英H軟膚全新軟管裝等。未來將繼續為香港消費者引入新的產品，更透露是市場暫時未有的種類，將是關於女性健康、睡眠方面保健食品類。