ESG大趨勢系列 | 以餐前廚餘推動再生農業 美心：循環經濟 有條件融入商業營運

香港大部分廚餘回收後會轉化為能，小部分變成堆肥，另外亦有不少人正在尋找更多可能性。本港最大飲食集團之一的美心集團，其廚餘處理就有一個重要關鍵詞——「循環經濟」。美心集團供應鏈管理總監(採購及策劃)區晉禮表示，集團一直希望以創新及開放思維推動可持續發展，並且「唔係推動咁簡單，而係要將佢融入喺商業營運上面」，當中最具代表性的兩大項目再生農業WeGen farming及手工啤酒BOB均為將餐前廚餘轉化為可銷售的餐桌食品，「將唔要嘅嘢變成有價值之餘，同時亦係有生命嘅經濟體」；並計劃將項目規模持續擴大及增加認受性，務求能長時間在商業模式中運作。 記者：林靜 攝影：羅錦鴻

美心集團在可持續發展上有四大理念，包括減廢、惜食、減碳及健康飲食，當中匯聚多個理念的項目WeGen farming於2022年起動，主要為將餐前廚餘如蛋殼、麵包皮及咖啡渣等變成天然酵素，再用於農場耕種。而農場按時令種植出來的農作物，最終會成為美心集團旗下餐廳的菜式，如夏天的瓜果，秋冬的車厘茄及沙律菜等，建立健康及低碳飲食的循環經濟模式。目前相關計劃正與鴻日農莊合作推進，單計去年，美心一共貢獻20噸廚餘，並合共種植出8噸農作物，供應予約70間餐廳使用。

BOB手工啤酒獲便利店青睞

至於另一個項目手工啤酒BOB(Bottle of Bread)是以剩餘麵包及麵包皮，百分百取代大麥作為啤酒的原材料，另再加上咖啡渣調味，於本地釀製，去年更於便利店上架，將零售網大幅擴闊。

區晉禮表示，兩大項目只採用餐前廚餘是因為大部分供應均來自旗下食品工場及廚房，可以迅速、衛生及系統地收集及分類，這為成功製造出不同酵素的關鍵。至於集團的餐後廚餘一般是透過與政府及環保團體合作，最終會供應予O．PARK發電或用作堆肥。他強調，雖然用廚餘作普通堆肥與變成天然酵素耕種都能減少碳排放，但後者減少不必處理程序之餘，亦能提供特定營養成分並能種植出更好農作物，更能夠配合集團「食得健康」的理念。

