ESG大趨勢系列 | 以餐前廚餘推動再生農業 美心：循環經濟 有條件融入商業營運

香港大部分廚餘回收後會轉化為能，小部分變成堆肥，另外亦有不少人正在尋找更多可能性。本港最大飲食集團之一的美心集團，其廚餘處理就有一個重要關鍵詞——「循環經濟」。美心集團供應鏈管理總監(採購及策劃)區晉禮表示，集團一直希望以創新及開放思維推動可持續發展，並且「唔係推動咁簡單，而係要將佢融入喺商業營運上面」，當中最具代表性的兩大項目再生農業WeGen farming及手工啤酒BOB均為將餐前廚餘轉化為可銷售的餐桌食品，「將唔要嘅嘢變成有價值之餘，同時亦係有生命嘅經濟體」；並計劃將項目規模持續擴大及增加認受性，務求能長時間在商業模式中運作。 記者：林靜 攝影：羅錦鴻
美心集團在可持續發展上有四大理念，包括減廢、惜食、減碳及健康飲食，當中匯聚多個理念的項目WeGen farming於2022年起動，主要為將餐前廚餘如蛋殼、麵包皮及咖啡渣等變成天然酵素，再用於農場耕種。而農場按時令種植出來的農作物，最終會成為美心集團旗下餐廳的菜式，如夏天的瓜果，秋冬的車厘茄及沙律菜等，建立健康及低碳飲食的循環經濟模式。目前相關計劃正與鴻日農莊合作推進，單計去年，美心一共貢獻20噸廚餘，並合共種植出8噸農作物，供應予約70間餐廳使用。
BOB手工啤酒獲便利店青睞
至於另一個項目手工啤酒BOB(Bottle of Bread)是以剩餘麵包及麵包皮，百分百取代大麥作為啤酒的原材料，另再加上咖啡渣調味，於本地釀製，去年更於便利店上架，將零售網大幅擴闊。
區晉禮表示，兩大項目只採用餐前廚餘是因為大部分供應均來自旗下食品工場及廚房，可以迅速、衛生及系統地收集及分類，這為成功製造出不同酵素的關鍵。至於集團的餐後廚餘一般是透過與政府及環保團體合作，最終會供應予O．PARK發電或用作堆肥。他強調，雖然用廚餘作普通堆肥與變成天然酵素耕種都能減少碳排放，但後者減少不必處理程序之餘，亦能提供特定營養成分並能種植出更好農作物，更能夠配合集團「食得健康」的理念。
健康存溢價 WeGen有利可圖
不過，要將項目融入商業營運的重點之一是經濟效益。區晉禮承認，再生農業的食材的成本較一般食材高，但WeGen項目是有利可圖，集團會按照成本價再參考市場上同類產品來釐定價格。他指，WeGen的農作物由本地種植、本地採摘、再服務本地餐廳，新鮮再加上零農藥的健康優勢，促使其菜食獲得一定捧場客，是值得持續發展的商業產品。至於BOB手工啤酒，雖然暫時未做到收支平衡，但卻獲得便利店的主動合作，反映具備成功條件。
聯手大專院進行碳排放評估
美心認為，要令產品做到可持續發展的其中一個條件，是商業市場的認受性及接受。區晉禮表示，過去兩年WeGen產品已獲得第三方認證為零農藥、零殘餘；接下來會聯手大專院校及專業團體進行碳排放評估，預計會在今年展開，冀以數據展示項目的低碳成績，從而吸引更多合作夥伴，令項目持續壯大。而要擴大規模，集團亦會從地域及產品種類入手，他指WeGen目前正探討大灣區發展的可行性，並正在物色合作夥伴並已有初步時間表；至於BOB手工啤酒正亦研究跨地域的品牌合作、擴大銷售網，以及增加口味等。
向香港人推廣惜食文化
談到再進一步的發展，美心指會在四大理念中的「惜食」中入手推出「你真惜食」活動，主要方向是將食材全面使用，並已在內部進行首階段比賽，鼓勵旗下廚師創造將食材完全消耗的菜色，例如將西蘭花莖做成漬物，將雞皮做成配酒小食，將雞骨熬湯等。接下來的第二階段，集團計劃將理念向全香港人分享，並會在短時間內公布詳情。
倡業界以創新思維 跨地域跨行業合作
作為香港餐飲業龍頭之一，美心集團認為香港餐飲業界在可持續發展上有一個大優勢，並宜抓住兩大發展機會。區晉禮重申，業界的可持續發展需要創新思維，而雖然香港面積細小，但地理位置優越，不但匯聚不同地區的菜式，且餐飲界人才濟濟，在跨地域的互相交流學習下，是有利邁向創新。
所謂跨地域交流，亦包括與其他地域之間的人才與經驗互補，例如以港的科技與經驗，與內地的人力成本互補；與東南亞地區食品工場在研發上的合作等，都值得探討。
至於另一個機會，就是突破行業框框，推動跨行業合作。區晉禮指，餐飲業亦可與其他行業攜手，以美心為例，其中一個項目是推行廚油回收，再變成生物柴油後供應予工程界別使用；另外又以膠樽廢料應用於紡織物料，成為美心集團旗下餐廳的制服等。