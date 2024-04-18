傑出可持續企業大獎—上市公司(飲料) 華潤啤酒(控股)有限公司 減少能源消耗 廢物排放 水使用 促進綠色轉型

華潤啤酒（控股）有限公司（00291）一向秉持着「釀造美好生活」的企業理念，不僅在持續提升產品質量方面不懈努力，更積極推進綠色產業轉型。自從在2021年正式把綠色低碳發展納入企業發展戰略後，集團一直致力於引進和開發更高效的環保生產技術、建立系統化的社會責任管理和效果評估機制，以及與供應商合作推動可持續農業等。這些措施有助於降低能源消耗和碳排放，同時持續探索使用可再生能源和回收水資源的機會，並推動綠色包裝材料的使用，以減少對環境的影響。
節能減排與可再生能源利用
在環境保護方面，截至2024年1月，集團已有9家工廠獲得省級「綠色工廠」稱號，其中黑龍江、鄭州、新都、黔南、武漢5家工廠更榮獲國家級「綠色工廠」稱號。集團更計劃於2025年底建成15家國家級綠色工廠、30家省綠色工廠，以及全面覆蓋市級綠色工廠。集團公司秘書及投資者關係總監梁偉強指，集團業務單位產品的碳排放強度較2020年下降19.4%，今年初碳中和研發中心正式投入運作，成為全國唯一一家跨不同酒種、專門致力於啤酒和白酒領域的研究中心。另外，集團自2021年起已全面實現燃煤零消耗，致力降低汽油、柴油、天然氣等不可再生的天然資源的使用消耗，提升清潔能源和可再生能源使用比例，其中有38家工廠配置沼氣鍋爐，2023年轉化約13.2萬噸蒸氣作為工廠生產能源，節省外購蒸氣成本約人民幣3,517萬元；此外，部分工廠正逐步採用光伏發電儲能，以及增加節水改造建設，務求全面改善能源和水耗管理體系。
綠色包裝材料使用與發展
集團還積極推進綠色包裝材料的使用，減少過度包裝對環境的負擔。2023年新採購玻璃瓶使用量同比下降5.97%，成功回收使用106.9億個玻璃瓶，全年減少玻璃使用約4,488千噸；鋁製易拉罐使用量亦同比下降1.78%。集團現正積極推進再生鋁、輕量化啤酒瓶開發研究、易拉罐戰略合作項目等工作。另外，白酒業務旗下貴州金沙承諾推動包裝物減重、減塑、減油墨和拒絕過度包裝。
食品安全與產品質量保證
在食品安全和產品質量方面，集團也投入了大量資源，尤其是在白酒業務中。集團已啟動了紅高粱種植項目，與金沙縣政府達成戰略合作，通過建立獨家種植基地、本地化採購原材料及設立二維碼監測等方法，實現對白酒原料的種植追溯源頭，全程控制食品安全風險，提高質量和食品安全管理。同時，集團計劃於2025年前推動建立國產大麥標準化種植生產試點基地，設定對國產啤麥新品種的全方位綜合測評標準，並建立一套國產啤麥種植生產全流程的高標準質量管控技術體系。
數字化建設與效率提升 ESG管理目標與實施措施
集團於2023年在原信息化升級委員會基礎上成立華潤啤酒數字化委員會，將數字化作為公司核心戰略之一，推動公司數字化建設和運營，利用數字化提升公司生產經營效益。2023年度公司數字化覆蓋率提升至56%，採購訂單執行效率提升達90%，財務報帳流程效率提升6.4%，人力工單服務效率提升37%。
為配合EHS管理「十四五」規劃，集團以2020年為基準年，為未來五年的ESG管理設定12項具體目標，包括通過制定具體ESG目標，並與管理團隊薪酬掛鈎，建立考核獎懲機制，集團確保了企業的健康發展。此外，集團還成立了ESG專項工作組，負責制定和實施相關計劃，並自2022年度起聘請香港質量保證局HKQAA對ESG報告內容進行有限保證，確保企業的持續改善。華潤啤酒不僅在生產經營中追求經濟效益，更注重社會環境和企業可持續發展。