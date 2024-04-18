傑出可持續企業大獎─非上市公司(物業管理) 康業服務有限公司 綠色物管奠基者 創新智能推動永續發展

康業服務有限公司（以下簡稱康業）成立於1967年，是新鴻基地產發展有限公司（新地）的全資附屬機構，也是香港最具規模的物業及設施管理公司之一。目前管理逾1,700幢物業，包括住宅、商貿大廈、購物商場、政府物業及院校設施等。康業秉持著新地「以心建家」的理念和「以心待客」的精神，致力為客戶提供更優質的居所、創造更高品質的生活體驗，共同打造更和諧的社區。 ESG督導委員會成綠色發展定海神針 康業於2022年4月成立「環境、社會及企業管治（ESG）督導委員會」，旨在推動可持續發展工作及落實ESG文化，加強督導及監察，並以「為未來．服務」為可持續發展目標，推動七個核心範疇的發展：社群（Social）、環境（Environment）、風險管理（Risk Management）、供應商（Vendor）、創新（Innovation）、顧客（Customer）及員工（Employee），其卓越的企業管治標準更令康業獲得「2022年度傑出董事獎（非上市公司董事會類別）」，彰顯了公司對可持續發展的承諾。

倡議環保節能管理 熱心參與社區服務 在環境管理上，康業積極引入「可持續綠色都市概念」，使居住環境更臻完善。除了持續推動園林綠化，亦為旗下物業訂定嚴謹的環保標準，改善環境表現及能源效益，務求為業戶營造一個綠色美好的生活環境。康業制定一系列計劃以推動採用可再生能源，已安裝超過9千塊太陽能光伏板，年產電量達3.96百萬千瓦時，相當於1,200個家庭全年用電量。 在社會方面，康業及其子公司早於20年前已開始參與香港社會服務聯會「商界展關懷」計劃，目前，康業與旗下同獲表揚的子公司及業務單位共有17個，而康業更是連續21年獲得「商界展關懷」榮譽標誌。康業自2001年成立義工隊以來，一直熱心關注社區上的弱勢社群，積極參與地區各類義工服務活動，在二十年期間，義工人數不斷增加，現時共組成了52支義工分隊及聯號公司義工隊，服務範疇既廣且深。另外，康業自2014年復活節開始舉辦「PeaceBox 祝福大行動」，向康業業戶、商界、學校、NGO等收集物資，包括日用品、糧食、玩具、文具等，每年送出1萬個禮物盒，把禮物送贈給弱勢社群和有需要的人，把祝福傳遍全城。

智能應用屢獲肯定 提升員工專業性 康業多年來為行業研發各種創新科技應用，早於2018年設立智能培訓中心，並於2022年特別為物業及保安業界首創「Three R（VR/AR/MR）虛擬大廈-綜合緊急事件培訓平台」，運用擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）及混合實境（MR）三大智能科技應用，提升工作效率及服務水平。之前，公司於職安局主辦的「職安健創科大獎」中憑上述設計榮獲兩大獎項，包括「職安局第一屆職安健創科大獎」銀獎（公開組）和「最受歡迎創新項目大獎」，同時亦以「颱風監察及管理平台」及「智快知天氣警報系統」分別獲頒嘉許證書。