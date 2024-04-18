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ESG綠色發展及碳中和大獎
2024-04-18 04:30:24
日報

傑出可持續企業大獎─非上市公司(物業管理) 康業服務有限公司 綠色物管奠基者 創新智能推動永續發展

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ESG綠色發展及碳中和大獎 康業服務有限公司

康業服務有限公司主席及行政總裁鄺正煒承諾引領康業繼續實踐環保管理，支持香港在2050年前達「碳中和」目標。

ESG綠色發展及碳中和大獎 康業服務有限公司

康業董事會榮獲「2022年度傑出董事獎（非上市公司董事會類別）」。

康業服務有限公司（以下簡稱康業）成立於1967年，是新鴻基地產發展有限公司（新地）的全資附屬機構，也是香港最具規模的物業及設施管理公司之一。目前管理逾1,700幢物業，包括住宅、商貿大廈、購物商場、政府物業及院校設施等。康業秉持著新地「以心建家」的理念和「以心待客」的精神，致力為客戶提供更優質的居所、創造更高品質的生活體驗，共同打造更和諧的社區。

ESG督導委員會成綠色發展定海神針

康業於2022年4月成立「環境、社會及企業管治（ESG）督導委員會」，旨在推動可持續發展工作及落實ESG文化，加強督導及監察，並以「為未來．服務」為可持續發展目標，推動七個核心範疇的發展：社群（Social）、環境（Environment）、風險管理（Risk Management）、供應商（Vendor）、創新（Innovation）、顧客（Customer）及員工（Employee），其卓越的企業管治標準更令康業獲得「2022年度傑出董事獎（非上市公司董事會類別）」，彰顯了公司對可持續發展的承諾。

ESG綠色發展及碳中和大獎 康業服務有限公司

康業至今已安裝逾九千塊太陽能光伏板，年產電量相當於1,200個家庭全年用電量。

ESG綠色發展及碳中和大獎 康業服務有限公司

康業設計了業界首個3R綜合緊急事件培訓平台，令員工循序漸進地進行學習。

ESG綠色發展及碳中和大獎 康業服務有限公司

康業每年3至4月舉辦「PeaceBox祝福大行動」，收集各界捐贈的物資，並轉贈予基層和有需要人士。

倡議環保節能管理 熱心參與社區服務

在環境管理上，康業積極引入「可持續綠色都市概念」，使居住環境更臻完善。除了持續推動園林綠化，亦為旗下物業訂定嚴謹的環保標準，改善環境表現及能源效益，務求為業戶營造一個綠色美好的生活環境。康業制定一系列計劃以推動採用可再生能源，已安裝超過9千塊太陽能光伏板，年產電量達3.96百萬千瓦時，相當於1,200個家庭全年用電量。

在社會方面，康業及其子公司早於20年前已開始參與香港社會服務聯會「商界展關懷」計劃，目前，康業與旗下同獲表揚的子公司及業務單位共有17個，而康業更是連續21年獲得「商界展關懷」榮譽標誌。康業自2001年成立義工隊以來，一直熱心關注社區上的弱勢社群，積極參與地區各類義工服務活動，在二十年期間，義工人數不斷增加，現時共組成了52支義工分隊及聯號公司義工隊，服務範疇既廣且深。另外，康業自2014年復活節開始舉辦「PeaceBox 祝福大行動」，向康業業戶、商界、學校、NGO等收集物資，包括日用品、糧食、玩具、文具等，每年送出1萬個禮物盒，把禮物送贈給弱勢社群和有需要的人，把祝福傳遍全城。

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智能應用屢獲肯定 提升員工專業性

康業多年來為行業研發各種創新科技應用，早於2018年設立智能培訓中心，並於2022年特別為物業及保安業界首創「Three R（VR/AR/MR）虛擬大廈-綜合緊急事件培訓平台」，運用擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）及混合實境（MR）三大智能科技應用，提升工作效率及服務水平。之前，公司於職安局主辦的「職安健創科大獎」中憑上述設計榮獲兩大獎項，包括「職安局第一屆職安健創科大獎」銀獎（公開組）和「最受歡迎創新項目大獎」，同時亦以「颱風監察及管理平台」及「智快知天氣警報系統」分別獲頒嘉許證書。

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展望未來，康業將持續加強在環境、社會和經濟方面的抗禦力，配合新地集團的發展，繼續銳意創新，實踐環保管理，並承諾支持香港在2050年前達到「碳中和」的目標，推動香港成為可持續發展的綠色都市。

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