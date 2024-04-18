傑出綠色應用大獎─綠色應用(餐飲) CulinArt 1862 融合可持續餐飲 實踐綠色應用

香港中華煤氣有限公司（下稱：煤氣公司）期望透過明火美食，分享企業理念及經驗，鼓勵推動大眾共同實踐ESG。為慶祝成立160周年，煤氣公司於銅鑼灣旗艦店內開設了高級西餐廳「CulinArt 1862」，餐廳以保護環境、可持續性和減少食物浪費為概念，其積極實踐綠色應用，為CulinArt 1862榮獲傑出綠色應用大獎—綠色應用（餐飲）。 CulinArt 1862 融入ESG元素

創新理念推動餐飲業之可持續發展 位於銅鑼灣的CulinArt 1862，是一家集合精緻及休閒餐飲概念的現代餐廳，當中由廚房以至餐廳樓面的硬件配置與軟件設計，均加入多項環保元素，達至推廣ESG飲食文化。

CulinArt 1862的出品，兼顧擺盤、味道和可持續食材。

環境方面： 煤氣公司設置有機低碳農莊，CulinArt 1862是香港首家餐廳，將員工參與的本地種植食材引入菜單。廚師使用煤氣農莊種植的食材烹飪出美味的菜餚，這不僅增加了食物的新鮮度和營養價值，而且農莊部分收成還會送到社福機構，贈予有需要的人士。Catherine續說，「我們還設置智能移動農場，為餐廳廚師提供即場收割的水耕植物，保證食材的新鮮度和營養價值，同時也促進了環保和可持續發展。」餐廳致力於結合科技和環保，為廚房和餐飲業界帶來創新的解決方案，相信這些努力將為大眾的生活帶來積極的影響，同時保護環境和提高食物的品質。

CulinArt 1862設置智能移動廚房，操作變得更加高效和節能。

社會責任： 由煤氣公司工商產品及安裝部研發的IoT智能廚房，為工商客戶提供了一個大幅節省維修保養時間和費用的解決方案，同時提升環保效益，CulinArt 1862更給予工商客戶實際示範。 IoT智能廚房提供了便利的管理方式，不僅減少碳排放，也提高成本效益，同時減少維修的機會。餐廳應用的物聯網IoT智能廚房系統，由設計、傳感器安裝、信號傳輸和數據顯示平台，均由煤氣公司一手包辦。透過系統的自動化和監控功能，廚房操作變得更加高效和節能，同時確保了安全性。Catherine表示計劃將該系統擴展並安裝在更多的工商客戶餐廳，滿足客戶的需求。為促進ESG公眾教育，餐廳定期舉辦ESG下午茶私人活動，並曾與Dialogue in the Dark等機構合作，舉辦獨特體驗，例如「黑暗中烘焙」活動。她認為這些活動提供身臨其境的體驗，增強公眾對ESG議題的意識和理解。

