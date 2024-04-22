ESG｜德勤建議房地產業應注重ESG趨勢 實踐3060雙碳目標

德勤中國今日發布《房地產行業ESG洞察：全球視角下的可持續發展與氣候變化》報告，探討環境、社會及治理(ESG)議題對全球房地產行業監管、戰略規 劃、營運、估值、數據管理等方面的影響。與當今許多行業一樣，房地產行業在應對ESG議題方面正面臨愈來愈大持份者壓力。由於房地產企業持份者廣泛性及該行業在B2B和B2C領域的獨特定位，就ESG中的治理部分而言，房地產企業可能需要面對許多獨特挑戰。對公共部門的依賴、對社區影響的增加、多實體控股結構及其管理的複雜性等因素，都可能導致ESG政策制訂與實施工作變得複雜。
德勤中國房地產行業主管合夥人羅遠江指，儘管房地產行業在實現聯合國可持續發展目標所涵蓋的ESG目標方面可能面臨多層面複雜問題，但現在採取行動正當其時。隨著ESG成為房地產技術投資者關注焦點，愈來愈多內地企業將 ESG納入其合作夥伴評估標準。有調查顯示，近八成內地和香港開發商和投資者更傾向與具ESG評估技術公司合作。
建築僅佔內地能源消耗的28%
為建立有效並以信任為中心的ESG治理框架，報告建議房地產行業應當考慮重要的ESG趨勢，包括綠色建築和生態效益、公共事務、雙邊社區關係、無障礙環境、地方經濟、員工和建築安全、勞動條件和員工待遇，以及氣候韌性。羅遠江續指，2011年，建築僅佔內地能源消耗的28%，但之後15年，城市化、經濟增長和人口增長可能會使這一比例繼續增加。為了實現「3060雙碳目標」，內地正加快應用綠色建築技術和標準，以促進可持續發展和環境保護。「十四五」規劃聚焦綠色低碳轉型，並提出對建築節能與綠色建築的九項要求，凸顯了內地房地產企業投資高質量節能和可再生能源項目的重要性。
為實現ESG綜合報告，房地產企業需要使用強大的ESG軟件和硬件工具來收集、分析和報告ESG數據。物聯網設備可以自動收集ESG數據，包括空氣質素、公用事業消耗、垃圾收集數據，並與建築管理系統相連接。
佔全球二氧化碳排放量的40%
羅遠江指，據估計，房地產行業佔全球二氧化碳排放量的40%，其中大部分來自建築的營運階段能源消耗，反映房地產行業有巨大減排潛力。隨著ESG議題對於房地產行業影響日益增強，且已成為董事會關注重點，房地產企業應當在整個業務營運過程中融入ESG考慮因素。通過採用可持續發展標準和戰略性ESG框架，房地產行業有能力為實現國家的「3060雙碳目標」和推動香港的《2050 年氣候行動計劃》作出重大貢獻。