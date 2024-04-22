ESG｜德勤建議房地產業應注重ESG趨勢 實踐3060雙碳目標

德勤中國今日發布《房地產行業ESG洞察：全球視角下的可持續發展與氣候變化》報告，探討環境、社會及治理(ESG)議題對全球房地產行業監管、戰略規 劃、營運、估值、數據管理等方面的影響。與當今許多行業一樣，房地產行業在應對ESG議題方面正面臨愈來愈大持份者壓力。由於房地產企業持份者廣泛性及該行業在B2B和B2C領域的獨特定位，就ESG中的治理部分而言，房地產企業可能需要面對許多獨特挑戰。對公共部門的依賴、對社區影響的增加、多實體控股結構及其管理的複雜性等因素，都可能導致ESG政策制訂與實施工作變得複雜。

德勤中國房地產行業主管合夥人羅遠江指，儘管房地產行業在實現聯合國可持續發展目標所涵蓋的ESG目標方面可能面臨多層面複雜問題，但現在採取行動正當其時。隨著ESG成為房地產技術投資者關注焦點，愈來愈多內地企業將 ESG納入其合作夥伴評估標準。有調查顯示，近八成內地和香港開發商和投資者更傾向與具ESG評估技術公司合作。

建築僅佔內地能源消耗的28%

為建立有效並以信任為中心的ESG治理框架，報告建議房地產行業應當考慮重要的ESG趨勢，包括綠色建築和生態效益、公共事務、雙邊社區關係、無障礙環境、地方經濟、員工和建築安全、勞動條件和員工待遇，以及氣候韌性。羅遠江續指，2011年，建築僅佔內地能源消耗的28%，但之後15年，城市化、經濟增長和人口增長可能會使這一比例繼續增加。為了實現「3060雙碳目標」，內地正加快應用綠色建築技術和標準，以促進可持續發展和環境保護。「十四五」規劃聚焦綠色低碳轉型，並提出對建築節能與綠色建築的九項要求，凸顯了內地房地產企業投資高質量節能和可再生能源項目的重要性。