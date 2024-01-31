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財經
2024-01-31 15:32:35

ESG｜華僑銀行(香港)與國泰君安國際簽首筆多幣種可持續發展掛鈎貸款

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ESG｜華僑銀行(香港)與國泰君安國際簽首筆多幣種可持續發展掛鈎貸款

華僑銀行(香港)與國泰君安國際(1788)宣布，簽訂香港及內地證券行業首筆多幣種可持續發展掛鈎貸款。(資料圖片)

華僑銀行(香港)與國泰君安國際(1788)宣布，簽訂香港及內地證券行業首筆多幣種可持續發展掛鈎貸款，涉5億港元(或美元/人民幣等值)，華僑同時擔任可持續發展顧問。

達預設ESG目標可獲利率優惠

至於該可持續發展貸款與國泰君安國際一系列預先設定的環境、社會及管治 (ESG)目標掛鈎，包括擴大國泰君安國際綠色融資業務的規模，以及增加對員工的ESG相關培訓和發展，以應對證券行業關注的重要ESG議題。當達到預設的 ESG目標後，國泰君安國際將獲得利率優惠。這些ESG指標的年度表現將由外部獨立審核機構驗證，符合國際準則的可持續發展貸款原則。

華僑銀行香港企業銀行及金融機構總經理韋耀指，這是證券行業市場首筆多幣種可持續發展掛鈎貸款，肯定了該行創新和支持多元化行業ESG發展方面的策略。

續堅定「金融向善」理念

國泰君安國際董事會主席、執行董事閻峰指，可持續發展是其戰略發展中重要的一環，一直在經營管理各個層面積極踐行ESG理念。這次作為行業內第一家簽訂可持續發展掛鈎貸款，展現了我們在推動自身及業界可持續發展上的決心與承諾，同時也展示了在ESG方面突出成績。未來將繼續堅定「金融向善」理念，努力打造一個負責任的綜合性金融平台，通過多元化形式為投資者和整個社會創造長期價值。

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