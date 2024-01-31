ESG｜華僑銀行(香港)與國泰君安國際簽首筆多幣種可持續發展掛鈎貸款

華僑銀行(香港)與國泰君安國際(1788)宣布，簽訂香港及內地證券行業首筆多幣種可持續發展掛鈎貸款，涉5億港元(或美元/人民幣等值)，華僑同時擔任可持續發展顧問。

達預設 ESG 目標可獲利率優惠

至於該可持續發展貸款與國泰君安國際一系列預先設定的環境、社會及管治 (ESG)目標掛鈎，包括擴大國泰君安國際綠色融資業務的規模，以及增加對員工的ESG相關培訓和發展，以應對證券行業關注的重要ESG議題。當達到預設的 ESG目標後，國泰君安國際將獲得利率優惠。這些ESG指標的年度表現將由外部獨立審核機構驗證，符合國際準則的可持續發展貸款原則。