ESG｜金城營造大玩「可持續概念」吸人才　為業界培育新血

龐大的工程量將會是建造業的主要挑戰，當中人才更是重要資源。要把握當前機遇，建造業界需要着力吸引及留住人才。本港能源基建專家金城營造集團，將「可持續發展」理念引進於人才管理，讓公司發展同時，員工亦能同步開拓個人職場發展之路。員工能力提升，亦能帶動公司能力提升。
金城行政總裁王紹恆太平紳士稱，可持續發展目標不單涵蓋業務拓展，更包括公司最重要資產之一的人力資源。他表示，金城憑着豐富經驗和多方面的能力，引入可持續發展的現代化管理哲學，提倡員工的生活平衡，為員工打造名為金城活力匣的康體空間，除用作休息和聯誼外，熱心義工活動的員工都可作籌備會議之用。集團亦非常鼓勵及支持員工考取專業資格，提供香港工程師學會認可的工程畢業生培訓計劃「Scheme A」，分別涵蓋木土、電機、機械三大專業，助員工開拓事業發展。員工、公司、社會三贏就是可持續發展的基礎。
金城的獨有文化留住不少員工的心，加上公司穩步發展，現時的員工人數已達2,000人，當中超過300位於金城服務了逾10年，足見金城在人力資源方面的顯著成果。
培育人才：協助員工考取專業資格 開拓事業發展機遇
想在建造業界發展，經驗和專業資格同樣重要。金城向來非常鼓勵員工持續進修及自我增值，不時舉辦考取專業資格相關的講座。近來有員工取得英國特許工程師資格，「金城專業青年會」便馬上邀請他們於分享會向有意報考的同事分享心得。公司更特意安排員工參與不同範疇的工程項目，讓他們發揮所長，亦能滿足考取不同資格所需的多方面工作經驗。金城為本港首間及目前唯一獲國家能源局南方監管局認證的港資公司，以及曾為泰國大都會電力局提供顧問服務，讓員工有機會參與香港以外的工程，獲取寶貴經驗。
吸納人才：宣揚建造業正面形象 多管齊下招募生力軍
讓年青一代認識建造業的專業及獲得實習機會也是廣納人才的關鍵。除了透過日常招聘，金城還參與不同的招聘活動，亦會主動到學校推廣，吸引更多年輕人加入建造業。金城每年亦會透過「暑期實習計劃」為實習生提供不同部門的工作機會。今年更為實習生舉辦辯論比賽及與管理層互動交流的活動，為業界培育新血。
鞏固人才：提供康體空間及豐富活動 體貼員工身心需要
金城推崇的是生活平衡（Life Balance），而不是較多人認識的工作與生活平衡（Work-life Balance），因為工作與生活並不是對立，而是整合的。生活包含了工作、家庭、社會、內在自我，工作是生活的一部份，而一份合適的工作更能提升個人生活的滿意度。
「金城康體會」更聚集了不少熱愛運動的員工，每年均會派隊參加各大型活動，如龍舟比賽、建造業籃球聯賽等等，體現團隊精神。金城義工隊更參與不少義工活動，多年來擔任「樂施毅行者」的指定工程顧問，亦鼎力支持樂善堂的籌款活動，共同為社會出一分力。
為了提升員工的全人健康及更佳的工作環境，金城特意於營運總部打造了名為「金城活力匣」的康體空間，設有各種健身器材、飛鏢機、咖啡機、零食飲品自動販賣機、血壓計等，供員工使用。當中的休憩空間方便員工稍作休息，甚至在工餘時間聯誼，亦可以用作籌備義工活動之用。公司亦提供母乳餵哺友善工作間，設置備有獨立雪櫃的母乳室。
為慶祝集團60周年和感謝員工的支持，金城舉行了「金城鑽禧同樂週」系列活動與員工同賀鑽禧，向員工準備了不少窩心驚喜，如贈上時令水果、消暑雪糕，並安排流動按摩隊為於不同辦公室工作的員工提供肩頸按摩服務，以消除疲勞。活動促進身心健康之餘，更能帶動工作間的愉快氣氛。
於8月舉行的「金城鑽禧同樂派對」更正式與員工同慶鑽禧，當晚設有「部門才藝比賽」、「服飾打扮及走秀比賽」、大抽獎及長期服務獎頒發儀式。一眾金城管理層更送上舞蹈表演，盡顯集團上下一心、無分彼此的企業文化。