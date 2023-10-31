ESG｜金城營造大玩「可持續概念」吸人才　為業界培育新血

龐大的工程量將會是建造業的主要挑戰，當中人才更是重要資源。要把握當前機遇，建造業界需要着力吸引及留住人才。本港能源基建專家金城營造集團，將「可持續發展」理念引進於人才管理，讓公司發展同時，員工亦能同步開拓個人職場發展之路。員工能力提升，亦能帶動公司能力提升。

金城行政總裁王紹恆太平紳士稱，可持續發展目標不單涵蓋業務拓展，更包括公司最重要資產之一的人力資源。他表示，金城憑着豐富經驗和多方面的能力，引入可持續發展的現代化管理哲學，提倡員工的生活平衡，為員工打造名為金城活力匣的康體空間，除用作休息和聯誼外，熱心義工活動的員工都可作籌備會議之用。集團亦非常鼓勵及支持員工考取專業資格，提供香港工程師學會認可的工程畢業生培訓計劃「Scheme A」，分別涵蓋木土、電機、機械三大專業，助員工開拓事業發展。員工、公司、社會三贏就是可持續發展的基礎。

金城的獨有文化留住不少員工的心，加上公司穩步發展，現時的員工人數已達2,000人，當中超過300位於金城服務了逾10年，足見金城在人力資源方面的顯著成果。

培育人才：協助員工考取專業資格 開拓事業發展機遇

想在建造業界發展，經驗和專業資格同樣重要。金城向來非常鼓勵員工持續進修及自我增值，不時舉辦考取專業資格相關的講座。近來有員工取得英國特許工程師資格，「金城專業青年會」便馬上邀請他們於分享會向有意報考的同事分享心得。公司更特意安排員工參與不同範疇的工程項目，讓他們發揮所長，亦能滿足考取不同資格所需的多方面工作經驗。金城為本港首間及目前唯一獲國家能源局南方監管局認證的港資公司，以及曾為泰國大都會電力局提供顧問服務，讓員工有機會參與香港以外的工程，獲取寶貴經驗。

吸納人才：宣揚建造業正面形象 多管齊下招募生力軍

讓年青一代認識建造業的專業及獲得實習機會也是廣納人才的關鍵。除了透過日常招聘，金城還參與不同的招聘活動，亦會主動到學校推廣，吸引更多年輕人加入建造業。金城每年亦會透過「暑期實習計劃」為實習生提供不同部門的工作機會。今年更為實習生舉辦辯論比賽及與管理層互動交流的活動，為業界培育新血。