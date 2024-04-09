ESG｜DHL全自動運作中心啟用 融入可持續發展概念

DHL Express宣布，全新香港西運作中心已落成及正式啟用，總投資金額達15億元， 香港及澳門高級副總裁及董事總經理蔣國雄(右二)。

國際速遞公司DHL Express宣布，全新香港西運作中心已落成及正式啟用，總投資金額達15億元。此符合環保原則全自動運作中心。香港西運作中心是該公司在香港首個獲得領先能源與環境設計(Leadership in Energy and Environmental Design，下簡稱LEED)金級認證的運作中心，由設計到運作層面均融入可持續發展概念，與DHL Express矢志於2050年達致淨零排放的目標一致。 設施面積增加逾90% 大增貨件處理能力 全新運作中心的設施面積增加逾90%，大大提升貨件處理能力，滿足本地及國際市場對速遞服務持續增長的需求。新設施採用全自動貨件處理系統，每日最高處理貨量超過5萬件，貨件處理能力較舊設施提升逾倍，擁有包括全自動重量及尺寸測量系統，和在線X光掃描系統，顯著提高營運效率以及貨件處理的準確度。

獲得LEED金級認證 DHL Express香港及澳門高級副總裁及董事總經理蔣國雄指，香港西運作中心啟用及剛擴建位於香港國際機場的中亞區樞紐中心，將進一步擴大網絡及貨運處理能力。此外，集團一直重視可持續發展，該中心是其本港首個獲得LEED金級認證的運作中心，反映積極於所有業務運作中減少碳排放決心。將繼續投資低碳排放解決方案、永續能源、更環保的車隊及設施，以提高營運效率，同時將環境影響降至最低。

新落成運作中心正好配合港府近年對本地物流業的策略，推動香港成為一個可持續化、國際化及智慧化、專注於處理高價值貨物和電子商貿市場的物流樞紐。憑藉大灣區的增長潛力，以及將於本年度落成的香港國際機場三跑道系統，今年香港出口預計將增長約4%至6%，香港西運作中心的落成將有助把握潛在商機。