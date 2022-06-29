ETF通下周一開車 港僅盈富等4基金上榜

七一回歸前，再有利好股市消息。證監會與中國證監會昨宣布，內地與香港股票市場交易互聯互通機制下的交易所買賣基金(ETF)，即「ETF通」將於7月4日、即下周一正式開始。
北向初始名單涉83隻
上海證券交易所及深圳證券交易所昨公布，納入港股通的港上市ETF的基金名單只有4隻，包括盈富基金(2800)、恒生中國企業(2828)、南方恒生科技(3033)及安碩恒生科技(3067)。至於港交所(388)公布的北向合資格ETF初始名單則多達83隻，當中53隻在上交所掛牌，30隻在深交所掛牌。
據港交所早前公布南向ETF資格準則嚴謹，合資格ETF須以港元計價、最近6個月日均資產規模不低於17億元，並不得為合成ETF或槓桿及反向產品，且追蹤指數的聯交所上市股票權重不低於90%等，市場早已預料僅數隻基金合資格。
歐達禮：有助港成ETF樞紐
證監會行政總裁歐達禮表示，ETF通是互聯互通首度擴展至股票交易以外領域，將能促進香港發展成為ETF樞紐，凸顯連繫國際資本與內地市場方面所肩負的獨特角色。證監會與中證監已就ETF納入互聯互通所涉及的跨境監管合作和投資者教育安排達成共識，並將加強執法合作，以打擊各類跨境違法活動及市場失當行為，藉此維持市場秩序和保障投資者。
港交所內地業務發展主管毛志榮早前指，ETF作為低成本分散投資工具，可方便兩地投資者提升跨境資產配置效率，對於市場來說，在閉環管理、風險可控機制下，ETF納入可注入新流動性。