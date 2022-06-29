ETF通下周一開車 港僅盈富等4基金上榜

七一回歸前，再有利好股市消息。證監會與中國證監會昨宣布，內地與香港股票市場交易互聯互通機制下的交易所買賣基金(ETF)，即「ETF通」將於7月4日、即下周一正式開始。

北向初始名單涉83隻

上海證券交易所及深圳證券交易所昨公布，納入港股通的港上市ETF的基金名單只有4隻，包括盈富基金(2800)、恒生中國企業(2828)、南方恒生科技(3033)及安碩恒生科技(3067)。至於港交所(388)公布的北向合資格ETF初始名單則多達83隻，當中53隻在上交所掛牌，30隻在深交所掛牌。

據港交所早前公布南向ETF資格準則嚴謹，合資格ETF須以港元計價、最近6個月日均資產規模不低於17億元，並不得為合成ETF或槓桿及反向產品，且追蹤指數的聯交所上市股票權重不低於90%等，市場早已預料僅數隻基金合資格。

