全民尋寶熱潮！周日港九18區全民搵金蛋 月兔信貸即送高達$200現金獎

3月份除了迎來復活節，亦是月兔信貸（Rabbit Credit）的生日月！為回饋客戶支持及與大眾分享喜悅，月兔信貸化身作為節日象徵之一、負責送出禮物的復活節兔仔，於3月10日(星期日)舉行「城市尋金蛋」有獎遊戲，參加者只要在港九新界多區尋找出月兔卡片，就可贏得HK$100現金獎；若找到月兔金蛋，更可獲得HK$200現金獎！
主打網上AI信貸業務的月兔信貸以貼地、打破傳統框架為宗旨，是次活動緊貼「全民尋寶」熱潮，將於周日中午12點在本港各區共放置60張卡片及5隻金蛋，只要根據月兔在Facebook及Instagram專頁等發布的提示，快人一步找出金蛋或卡片，然後立即掃瞄蛋內卡片的QR Code，並做齊下列步驟即可領取現金獎*︰
1. 尋找金蛋存放位置的影片
2. 拍下該QR Code卡片
3. 已「讚好 / Like」月兔信貸Rabbit Credit專頁之截圖
參加資格︰
- 年滿18歲的香港永久居民
- 具與領獎者姓名一致的香港銀行戶口供領獎用
- 每人只限領取獎品一次
Click入此連結即可獲取--->金蛋位置提示🥚
FM財自及AM730的讀者有獨家提示︰金蛋好大機會出現在油尖旺區！今次活動只有一天「唔夠喉」？月兔為期兩個月的生日慶祝活動只是剛剛開始，想贏其他獎品就記得追蹤月兔信貸專頁，以獲得最新消息啦！
Rabbit Cash應用AI批核 FPS極速過數
月兔信貸私人貸款產品 – Rabbit Cash強調全網上申請，無須落分行，打破時空界限，並應用人工智能科技批核，減低人手干預及錯誤。月兔以便利客戶為先，客戶經網上確認貸款合約後，貸款會即時透過「轉數快」過戶至銀行戶口，實現極速過數。
了解更多 ---> Rabbit Credit AI智能貸款
*月兔信貸將於7個工作天內過數至得獎者銀行戶口，得獎者需提供身份證上英文全名及銀行戶口號碼（戶口名稱需於身份證一致）。
*每位參加者只可獲獎一次
*如有任何爭議，月兔信貸Rabbit Credit專頁將保留最終決定權。
請參閱遊戲條款及細則
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
查詢及投訴熱線：2960 7988
放債人牌照號碼：0340/2023