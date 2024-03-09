全民尋寶熱潮！周日港九18區全民搵金蛋 月兔信貸即送高達$200現金獎

月兔信貸於3月10日(星期日)舉行「城市尋金蛋」有獎遊戲，參加者只要在港九新界多區尋找出月兔卡片或金蛋，就可贏得高達HK$200現金獎！

3月份除了迎來復活節，亦是月兔信貸（Rabbit Credit）的生日月！為回饋客戶支持及與大眾分享喜悅，月兔信貸化身作為節日象徵之一、負責送出禮物的復活節兔仔，於3月10日(星期日)舉行「城市尋金蛋」有獎遊戲，參加者只要在港九新界多區尋找出月兔卡片，就可贏得HK$100現金獎；若找到月兔金蛋，更可獲得HK$200現金獎！

主打網上AI信貸業務的月兔信貸以貼地、打破傳統框架為宗旨，是次活動緊貼「全民尋寶」熱潮，將於周日中午12點在本港各區共放置60張卡片及5隻金蛋，只要根據月兔在Facebook及Instagram專頁等發布的提示，快人一步找出金蛋或卡片，然後立即掃瞄蛋內卡片的QR Code，並做齊下列步驟即可領取現金獎*︰