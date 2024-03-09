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FM財自
2024-03-09 12:00:00

全民尋寶熱潮！周日港九18區全民搵金蛋 月兔信貸即送高達$200現金獎

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月兔信貸於3月10日(星期日)舉行「城市尋金蛋」有獎遊戲，參加者只要在港九新界多區尋找出月兔卡片或金蛋，就可贏得高達HK$200現金獎！

月兔信貸於3月10日(星期日)舉行「城市尋金蛋」有獎遊戲，參加者只要在港九新界多區尋找出月兔卡片或金蛋，就可贏得高達HK$200現金獎！

3月份除了迎來復活節，亦是月兔信貸（Rabbit Credit）的生日月！為回饋客戶支持及與大眾分享喜悅，月兔信貸化身作為節日象徵之一、負責送出禮物的復活節兔仔，於310(星期日)舉行「城市尋金蛋」有獎遊戲，參加者只要在港九新界多區尋找出月兔卡片，就可贏得HK$100現金獎；若找到月兔金蛋，更可獲得HK$200現金獎！

主打網上AI信貸業務的月兔信貸以貼地、打破傳統框架為宗旨，是次活動緊貼「全民尋寶」熱潮，將於周日中午12點在本港各區共放置60張卡片及5隻金蛋，只要根據月兔在FacebookInstagram專頁等發布的提示，快人一步找出金蛋或卡片，然後立即掃瞄蛋內卡片的QR Code，並做齊下列步驟即可領取現金獎*

1.      尋找金蛋存放位置的影片

2.      拍下該QR Code卡片

3.      已「讚好 / Like」月兔信貸Rabbit Credit專頁之截圖

參加資格︰

  1. 年滿18歲的香港永久居民
  2. 具與領獎者姓名一致的香港銀行戶口供領獎用
  3. 每人只限領取獎品一次

Click入此連結即可獲取--->金蛋位置提示🥚

FM財自及AM730的讀者有獨家提示︰金蛋好大機會出現在油尖旺區！今次活動只有一天「唔夠喉」？月兔為期兩個月的生日慶祝活動只是剛剛開始，想贏其他獎品就記得追蹤月兔信貸專頁，以獲得最新消息啦！

FM財自及am730的讀者獨家提示︰金蛋好大機會出現在油尖旺區！

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Rabbit Cash應用AI批核 FPS極速過數

月兔信貸私人貸款產品 Rabbit Cash強調全網上申請，無須落分行，打破時空界限，並應用人工智能科技批核，減低人手干預及錯誤。月兔以便利客戶為先，客戶經網上確認貸款合約後，貸款會即時透過「轉數快」過戶至銀行戶口，實現極速過數。

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了解更多 ---> Rabbit Credit AI智能貸款

 

*月兔信貸將於7個工作天內過數至得獎者銀行戶口，得獎者需提供身份證上英文全名及銀行戶口號碼（戶口名稱需於身份證一致）。

*每位參加者只可獲獎一次

*如有任何爭議，月兔信貸Rabbit Credit專頁將保留最終決定權。

請參遊戲條款及細則

 

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

查詢及投訴熱線：2960 7988

放債人牌照號碼：0340/2023

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