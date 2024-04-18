最玩得嘅信貸公司？今個月捕捉月兔信貸巴士廣告即可贏iPhone 15

可能係最貼地、最玩得嘅信貸公司？月兔信貸(Rabbit Credit)趁品牌生日，一連兩個月推出連串優惠及活動，繼「城市尋金蛋」吸引大家一同外出尋寶後，近日由「捕捉巴士廣告贏iPhone 15」接力，月兔再推出有獎活動與客戶及大眾互動。想知道贏取iPhone 15的方法，以及了解更多這間以打破傳統貸款框框為目標的金融科技公司？即刻去片！
捕捉巴士廣告贏iPhone 15
相信最近不少朋友都已經看到印有月兔信貸蹤影的巴士遊走港九新界，記得用手機拍下印有月兔的巴士車身、車廂椅背、車廂電視廣告後，上傳到社交媒體，並在內文加上祝賀月兔信貸生日的說話，便有機會獲得本地品牌「花研草說」的「凍齡．貓茶」養生花茶及旅行充電插座；最能夠氹得月兔「腦細」心花怒放之參加者，更可贏得全新iPhone 15*！
是次得獎名額共16名，月兔會在Facebook及Instagram選出得獎者，自問創意無限的你立刻行動啦！詳情 ---> 捕捉巴士廣告贏iPhone 15
活動截止日期：即日起 至2024年4月21日晚上11時59分（香港時間）
得獎名單公佈日期：2024年5月10日
*每位參加者只可獲獎一次
*如有任何爭議，月兔信貸Rabbit Credit專頁將保留最終決定權。
*請參閱︰遊戲條款及細則
月兔小知識︰甚麼是eKYC (電子化認識你的客戶)？
在影片中提及到月兔信貸應用數字化手段eKYC驗證客戶身份，增加客戶私隱安全性。到底eKYC是甚麼？
以數字化手段驗證客戶身份 解決兩大借貸痛點
近年網上詐驗手法層出不窮，個別有心人士或會嘗試使用2D照片或3D面具，甚至利用偽造身份證來欺騙人臉辨識系統，令個人信貸紀錄及貸款金額有外洩和盜用危機！此外，過去客戶需親身前往門店辧理借貸，除輪候時間較長外，過程需要職員人手填寫資料及核對證件，出錯機會亦較高。
而eKYC是以電子方式驗證客戶身份的遙距流程。作為香港領先金融科技公司，月兔信貸透過eKYC以鏡頭拍攝和驗證資料，客戶只需掃描身份證，並通過自拍功能做出指定臉部表情進行真人身份認證，填妥個人資料後即可申辦個人信貸。除了大大加快貸款審核速度之外， AI人臉辨識要求客戶利用移動和眨眼方式確認個人身份，從而減低客戶身份被冒用的風險，通過自動化的風險評估，月兔便能更有效地管理客戶資料。
了解更多 ---> Rabbit Credit AI智能貸款
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月兔信貸正為新客戶帶來至「筍」優惠——全城最高6%現金回贈！由即日起至5月底推廣期內申請私人貸款，並成功獲批核貸款及符合條件*，最高可獲6%現金回贈。無論你是需要清卡數，或是希望手頭充裕一些，月兔信貸都為你的需求提供最大支持！
*受條款及細則約束：優惠條款及細則
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
查詢及投訴熱線：2960 7988
放債人牌照號碼：0340/2023