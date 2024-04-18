最玩得嘅信貸公司？今個月捕捉月兔信貸巴士廣告即可贏iPhone 15

可能係最貼地、最玩得嘅信貸公司？月兔信貸(Rabbit Credit)趁品牌生日，一連兩個月推出連串優惠及活動，繼「城市尋金蛋」吸引大家一同外出尋寶後，近日由「捕捉巴士廣告贏iPhone 15」接力，月兔再推出有獎活動與客戶及大眾互動。想知道贏取iPhone 15的方法，以及了解更多這間以打破傳統貸款框框為目標的金融科技公司？即刻去片！

捕捉巴士廣告贏 iPhone 15

相信最近不少朋友都已經看到印有月兔信貸蹤影的巴士遊走港九新界，記得用手機拍下印有月兔的巴士車身、車廂椅背、車廂電視廣告後，上傳到社交媒體，並在內文加上祝賀月兔信貸生日的說話，便有機會獲得本地品牌「花研草說」的「凍齡．貓茶」養生花茶及旅行充電插座；最能夠氹得月兔「腦細」心花怒放之參加者，更可贏得全新iPhone 15*！