FM財自 | 恒指突破本週頸線後

美股在CPI及PPI數據後，走勢向上，而人行在昨晚(14日)宣布降準0.25％，港股夜期向上高收。恒指今早高開後一度倒跌，降準未能提振港股，市場氣氛一片看淡。不過隨後在10時正，國家統計局公佈的經濟數字卻勝預期，本來市場認為人行提前在周四降準，而非過往慣性的在周五，是為了今天（0915）的數據不佳，而提前降準，穩定市場。



中國8月工業增加值按年升4.5%，勝預期的3.9%；消費品零售按年升4.6%大幅預期的3%；而至於1至8月固定資產投資按年升3.2%，預期為3.3% 。

降準未能帶升港股

在早上10時數據公布後，港股才大幅上升，後來不少新聞解讀為降準讓港股急升，這似乎不夠貼近市場，非交易員的財經報道總是差了一些細節，其實是降準未能帶升港股，隨後的數據讓恒指突破頸線，恒指10時後才突破本週或過去4天的高位及頸線18250附近，這次科指也可跟上這節奏，同樣升破20天線，技術性的回升，迎來之前淡倉平淡倉，好加碼買入，港股在中午收市前已升近300點，中午收在18347，科指升61點，升幅低於恒指。

所謂萬般分析不如一個消息，當淡友以為 降準未能帶動港股向上時，卻是螳螂捕蟬 黃雀在後，好友用優於預期的經濟數據當藉口，反殺淡倉的一場漂亮戰役。這波回升是否能延續下去，未來還看是否能守於18250之上，或以跌破18250為好倉止蝕位來操作。