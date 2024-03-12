FM財自 | 板塊節奏輪流炒

上週五（3月8日）非農數據之後，納指破歷史高位後回落，納指3月期貨至昨天（3月11日）低位，從高位18436回跌至昨天低位17890，回跌546點，這和3月7日高位18377回跌至隔天低位17832回跌545點極接近。
筆者在2月底時的收費專欄寫過，預期美股指數3月份將是小幅度破頂後回落的節奏，不會再像1及2月份般大幅度地向上，但回落的幅度有限，很快又再漲升。
3月份一星期以來，納指及標普500指數，已經兩度小幅度破歷史新高後回跌調整，而且兩次的幅度極接近，相信未來仍是這樣，回跌幅度不會太深，然後又反彈，充分洗滌投資人的信心，無論做多或做空，這種週期只適合短炒小波段。
Meta股價受壓
適逢今晚（3月12日）美國將公布CPI數據，市場暫時預期數據按月增長0.4%，按年升 3.1%，投資人關注數據的高低作往後聯儲局利率政策的路線圖，市場氣氛審慎。
數據公布前美股周一(3月11日) 三大指數變動不大，當中波音正股價下跌3.02%為表現最差的道指成份股，晶片股Nvidia延續跌勢再跌2%、AMD跌4.34%，Meta股價受壓跌幅最多至5.9%，收市仍挫4.42%。
此前市場新聞消息嚇怕投資人的Apple及Tesla昨晚反而回穩，AAPL小漲1.18%，TSLA漲1.39%。
港股方面，上星期恒指在16100之上獲得支持之後，昨天（3月11日）明顯向上，由科指股份領升，漲回16500點之上，美匯指數偏軟回落至103以下，人民幣靠穩，港股通的北水連續第18日凈流入，皆支持港股向上。
京東（9618）、 小鵬汽車(9868)、快手(1024)、bilibili (9626)、甚至比亞迪（1211）等，皆升破一個月以來高位，之上股份筆者上星期皆有部署到正股或牛證，反而上週很多分析員推薦的所謂穩健高息股，如中海油（0883）、中移動及匯控等回跌，走勢疲弱，強弱互調，相映成趣，這就是節奏。
今天至完稿中午前，恒生指數上升266點，科指升2.90%或101點。
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