FM財自 | 板塊節奏輪流炒

上週五（3月8日）非農數據之後，納指破歷史高位後回落，納指3月期貨至昨天（3月11日）低位，從高位18436回跌至昨天低位17890，回跌546點，這和3月7日高位18377回跌至隔天低位17832回跌545點極接近。

筆者在2月底時的收費專欄寫過，預期美股指數3月份將是小幅度破頂後回落的節奏，不會再像1及2月份般大幅度地向上，但回落的幅度有限，很快又再漲升。

3月份一星期以來，納指及標普500指數，已經兩度小幅度破歷史新高後回跌調整，而且兩次的幅度極接近，相信未來仍是這樣，回跌幅度不會太深，然後又反彈，充分洗滌投資人的信心，無論做多或做空，這種週期只適合短炒小波段。