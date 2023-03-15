FM財自 | 港股日升日跌 一個關鍵位估恒指可喘穩！

港股今日(15日)早段在科技股及滙控(0005)帶領下，曾經急彈498點，雖然隨後升幅逐步收窄，但午後恒生指數重拾上升動力，在19500點間企穩。港股上周再插穿兩關點心理關口後，正處於日升日跌格局，不少股民信心盡失，對後市態度轉淡。

港股跌幅有限 當心挾淡倉

孫子大戶傳人創辦人Jason在港股午休時指出，港股向下空間不多，若明天可重回19730點左右收市，後市或會在有關水平橫行，不宜看得太淡。全城焦點仍落在美國硅谷銀行(SVB)倒閉，他認為，滙控收購SVB英分支並不會對其財務帶來太大影響，但市場對此舉不賣賬的情況下，對滙控股價走勢不利，操作上會待股價反彈後回落，再考慮做淡。

騰訊或需補裂口

個股方面，他目前看好受惠國企改革的中資股潛力，例如中船防務(0317)，至於散戶愛股中國移動(0941)現價不宜追入，料短暫會橫行，甚至現回吐。至於科技股方面，騰訊(0700)仍未補上一個裂口，今天未能守住355元收市，若明天低於350元開市，很大機會補回裂口，而美團(3690)和阿里巴巴(9988)繼續弱，三者之中騰訊博反彈最為值博。更多後市部署分析，即刻按下影片連結收看，記得Like、share、comment及subscribe，支持我們繼續拍片！