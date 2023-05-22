FM財自 | 港股缺乏利好消息帶動

自4月17日恒指高見20,864點為4月高位後，走勢反覆向下，上周五 (5月19日) 收報19,450點，創3月22日以來新低。另想指出此日以來恒指均收高於19,500點，證明現屬失守兩個月支持位。周末 (5月20日) 夜期收報19,410點，僅升20點，對今日 (5月22日) 恒指走向欠啟示性。另想指出自4月18日以來，除了5月9日，大市成交金額均在1,200億港元以下，如此交投偏靜的格局，已維持超過一個月，相信與港股缺乏利好消息帶動有關。近期雖為2023年首季業績發佈旺季，大家不妨留意績後市場看法。

恒指大權重股普遍被視為表現僅大致符合市場預期，意味著驚喜欠奉。五大權重股之中暫時只有滙豐控股 (0005) 佔權超過8.00%，季績已是五股之中被視為最標青，今年首季稅前盈利約128.86億美元，較2022年同期增長近2.11倍。不過應留心當中有21億美元為回撥出售法國零售銀行的減值，另有收購英國矽谷銀行的15億美元增益入帳，經扣除後稅前盈利降至約92.86億元，同比增長1.24倍。表面看來亮麗，但市場看法則不同。皆因早於2015年首季，滙豐稅前盈利已達70.59億美元。

數字反映8年累增31.55%，年均增長不足3.49%，難怪股價於2015年底為61.90元，與上周五收報59.45元相若，必須計入股息收益，累計回報率才有約五成，所以2020年首季開始停派季度股息，對股東帶來重大打擊。及至今年第二季才恢復派發股息，期間受影響歷時長達十三個季度。回顧2015至2018財政年度，每年均宣派並實現派發每股股息0.51美元，而於2019至2022財年，最終僅分別派發0.30、0.15、0.25和0.32元，合共1.02美元，較預期會得到的2.04美元 (0.51 x 4) 少了一半。

關注下次派息挽市場信心

於2023財年首季，雖派每股股息0.10美元，只是回到2015至2019年首季水平，並未作出任何股息上調，暫只宜預期2023財年累計最多只是宣派並實現派發0.51美元而已，即在2019至2022財年失卻的股息，至少在2023財年也不會得到補償，故此今年季度盈利創新高但股東亦未能得到相應回饋，骨子裡無數股東對滙控做法感到失望，所以現價僅回到2020年初水平，卻非突破2019年高位70.50元，相信是市場仍對滙控未來投資價值存疑。預期要到今年8月再宣派股息，每股不少於0.10美元，才可望挽回市場信心。

由於五大權重股之中，滙控季績表現已是最標青，也未能為恒指走勢帶來提振，現時市場又密切注視美國能否在6月1日期限前提高債務上限進展，以及即使順利獲提高後，會否加劇美國並環球通脹升溫，均能環球股市瀰漫著欠佳投資氣氛。倘若今明 (5月22及23日) 恒指依然收低於19,500點，大家應有恒指續跌心理準備。年初至今最低收報19,000點，故此若確認19,500點為阻力位後，3月21和22日的上升裂口介乎19,295至19,428點也回補失敗，屆時要關注19,000點能否見支持。