FM財自 | 牛市？認真就瘋了

美國最新採購經理指數PMI初值創兩年來最快，反映美國5月份商業活動增長加速，數據令美國國債息率全線上升，市場又回到聯儲局會推遲減息的預期，儘管Nvidia 首季業績亮麗並且一拆十，股價升9.3％，突破千元創歷史新高，但資金排擠效應，未能改變美股週四（0523）全線回跌的局面，納指期貨在盤前創歷史高位，納指100 (NDX)最多漲逾200點，但正式開盤後道指早段帶頭下跌，納指也從歷史高位節節下滑，終場納指100由最多漲200點的幅度全蒸發，並倒跌81點收市，再次重複破頂必回的節奏。

道指跌605點收在39065；標指下跌39大點，收在5267.84點；納指100下跌81點收在18623。 回調是買入機會? 港股方面，星期二5月21日，恒指突然從高峰回跌四百餘點，把一面倒向牛市的市場氣氛來個當頭棒喝，分析界在上周五至本週初超過九成認為可輕易突破二萬點，當時筆者也認同跟勢，但周二突然的一挫，即勾起反思及猶疑，但分析界認為只是升浪的調整，是升勢的回調的買入機會，然而今天再挫，連跌4天，恒指今天（5月24）最低跌至18572，中午收市跌239點收在18629。