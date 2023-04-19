FM財自 | 羅家聰︰減息即「爆煲」之時 | 下半年重投債市懷抱？

美國聯儲局官員周六起將進入5月會議前的靜默期，而下月預計再加息0.25厘成為市場共識，惟銀行業陷入困境，加上經濟衰退危機殺到，估計當局下半年掉頭減息的聲音高漲。經濟學家羅家聰接受FM財自訪問時表示，目前美國核心通脹仍在5.6%的水平，料聯儲局會繼續加息一至兩次，直至經濟開始「爆煲」，例如新一輪銀行危機爆發，才會停止加息，利率或維持在高位一段時間，待第三季衰退有較明顯跡象，便會開始降息。

羅家聰︰銀行業好「牙煙」 黃金已炒完

美國各大銀行陸續出第一季成績表，摩根大通、花旗及美國銀行等表現勝預期，然而道富銀行財報相對弱勢。羅家聰指，首季美股表現不俗，而且消費仍然強勁，帶動銀行業績。不過，各間銀行都有各自的問題所在，雖未會集體爆雷，但整體全球銀行業賺錢能力差，當息率短期夾高，或市場失去信心，流動性問題便會顯現。

金價上周挑戰歷史新高，惟目前已回落至之前阻力水平。他指，黃金及非美貨幣在憧憬減息的炒作上已告一段落，因未來其他經濟體都會跟隨美國進入減息周期，亦未見有個別消息利好黃金再上升，又相信下半年資金會回流債市，尤其是相對短期的債。

對於中國經濟方面，他指，雖然中國放水，但資金在民眾之間的流轉仍緩慢，「通脹仍然谷唔起」。想知更多博士對美國及中國經濟的分析，即刻按下影片連結收看全片！