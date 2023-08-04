FM財自 | 美國大型股在業績前long strangle?

恒指在上週7月31日出現波段高位後，連續回落3天，跌回19400附近，今天在降準的激勵下，早段最多升近400點之後回軟，因為在昨天（0803）下午時段市場已偷步炒高，以致今天漲至19857之後回跌，中午收在19612，只上漲191點。

預期港股仍然受困於2萬點賣壓及高成交額就是頂的雙重魔咒，繼續反覆於2萬之下。

近日美國大型企業陸續公布財報，看到一些期權新手，還在妄想在大型股公佈業績前long 兩邊（long call 及 long put）以為可賺，過去6至8隻大型科技股如Tesla、Netflix、 Microsoft、Google 、Meta到前天的AMD及今早的AAPL、AMZN，業績前當天買兩邊long strangle 的話，業績後雖然都有單邊急跌或急漲的情況出現，但業績後的long strangle均賠，除非只long單邊，而且要long（買）對方向。

期權理論都很動聽但實際情況卻與新手想像的差距甚遠

1，long（買）單邊方向，買對就賺，買錯邊賠，業績後輸7-9成不等，視乎到期日的遠近。

2，若以剩下幾天到期的週期權，而用 long straddle（ 同一行使價long call long put），雖然近月槓桿大，但近距離的期權到期日引申波幅抽升得更高，業績前的引伸波幅經常超過100％。

3，若long strangle月中到期的例如0818（8月18日）或0915（9月15日）到期的？

雖然較遠距離到期日的期權，引伸波幅在業績前抽升幅度相對近期期權的較少，但過去多隻股份比對業績前後全部虧損。

和港股一樣，業績前大型股份對沖多因而抽高iv（ 引伸波幅），業績後對沖盤平倉，不確定因素消退，iv（ 引伸波幅）狂跌所致，所以即使業績後買對邊，但扣抵iv的急挫，利潤少一大段，如果是long（買）兩邊的話還要扣除long錯邊的虧損。

例如AMD業績後先高後下挫至109元，股價雖然下跌幅度不少，但long put扣抵iv下跌仍然可賺50％，call卻下跌近9成，所以整體還是賠錢。

自從NVDA在5月底業績後爆漲之後，很多新手就以為這是常態，憧憬著業績前作long strangle來賭業績後的爆跌爆漲，卻連續賠7-8次， 換一個角度來說，原因是之後的科技大股漲跌不夠大，而業績前對沖盤太多，扯高引伸波幅所致。

過去我都有提及港股業績前long兩邊的後果，不漲不跌時兩邊輸，業績後急跌，但long put的利潤經常不夠彌補long call的虧損。

真正有交易的期權的投資人都會體會到：

所謂有限風險無限利潤的理論，只是一個夢。

沒有親自下場試過，只會道聽途說的人眾多，以訛傳訛造成為錯誤觀念的更多。