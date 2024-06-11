FM財自 | 美股破頂港股破底

上週五(6月7日)非農數據公布後，指數期貨先向下之後V型回漲。(資料圖片)

上週五非農數據公布後，指數期貨先向下之後V型回漲，標指納指再破歷史新高後，收市倒跌，但變化不大，昨晚（0610）標指及納指雖然升幅不多，但再次寫下收市歷史新高紀錄，標普500升13大點收在5360，納指100（NDX）升71點收在19072。

非農數據後市場推遲減息的預期，但卻聚焦於本週三（0612）公佈的CPI及美聯署議息後的新聞發佈會。

美股破頂的同時，另一邊廂港股今天（0611）跌破波段底，恒指低開200點，十時後跌破5月31日的低位18077，上午時段最低至17994，穿18000點一些後，完稿時稍為反彈回18050附近。