FM財自 | 美股破頂港股破底

上週五非農數據公布後，指數期貨先向下之後V型回漲，標指納指再破歷史新高後，收市倒跌，但變化不大，昨晚（0610）標指及納指雖然升幅不多，但再次寫下收市歷史新高紀錄，標普500升13大點收在5360，納指100（NDX）升71點收在19072。
非農數據後市場推遲減息的預期，但卻聚焦於本週三（0612）公佈的CPI及美聯署議息後的新聞發佈會。
美股破頂的同時，另一邊廂港股今天（0611）跌破波段底，恒指低開200點，十時後跌破5月31日的低位18077，上午時段最低至17994，穿18000點一些後，完稿時稍為反彈回18050附近。
美股破頂的同時港股卻破底，這種情況投資人已經不再驚訝，去年多次是這樣，投資人看來已經習慣，恒指在五月份的升浪時，筆者在此欄多次指出，失落週期未完，港股沒有牛市。
上星期還看到不少黃金交叉的分析，黃金正式交叉就在5月31日當天，其實在失落週期，很多技術分析已經不能使用，最近還看到不少分析員，仍然沿用移動平均線例如10天線守穩，20天線漲破或跌破...甚至50天及250天線的黃金交叉，死亡交叉等等，其實沒有什麼參考價值，即使在過去的非失落週期裡也不明確，運用上也產生很多誤解及陷阱，更何況是在失落周期裡面。