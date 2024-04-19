FM財自 | 萬般分析不如一個消息

美股昨晚早段道指反彈最高逾300點，納指相反早段下挫之後倒升逾100點，不過隨後聯準會總裁威廉斯（John Williams）表示，美國經濟表現強勁，沒有降息的迫切理由。美股回跌，道指收窄全部漲幅，只升22點在37755點；納指綜合下跌81點；S&P500指數下跌11大點在5011點；納指100下跌99點在17394。
美股3大指數在三月底及四月初見歷史高位後，四月份開始顯著回跌，還記得4月1日當天，道指期貨破歷史高位，與標指及納指100呈現背馳時，筆者也在此欄提及小心美股漲勢從此逆轉，美股今年首三個月的狂熱升幅，可能就此畫下一個句點，暫時估計往後將持續出現一段調整震盪，要到十月份時才有顯著的回升態勢。
美股期貨急挫
然而美國股市收市後，突然傳來以色列對伊朗一處目標實施了導彈襲擊，情勢緊張，美股期貨急挫，道指期貨曾跌逾500點，納指期貨曾跌逾350點，之後收窄跌幅震盪；現貨金最高升至2417元之後跌回 2400之下。
本來已經疲弱的恒指，今早開市急挫，不少指數股份紛紛跌破波段低位，恒指跌破3月5日以來新低，最低至16044 點後反彈，適逢星期五假日前，市場投機恐懼情況稍高，所以筆者預期今天午後如果中東情勢再惡化的話，即使再挫低可能在15900至16000之間，是一個閃跌回升的位置。
股市本來就包含環球市場的突發新聞及好壞消息變化等， 正所謂萬般分析不如一個消息，意思是指，無論你多努力去作技術分析或是基本分析，都抵不過一個突發的新消息。
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