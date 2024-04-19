FM財自 | 萬般分析不如一個消息

美股昨晚早段道指反彈最高逾300點，納指相反早段下挫之後倒升逾100點，不過隨後聯準會總裁威廉斯（John Williams）表示，美國經濟表現強勁，沒有降息的迫切理由。美股回跌，道指收窄全部漲幅，只升22點在37755點；納指綜合下跌81點；S&P500指數下跌11大點在5011點；納指100下跌99點在17394。

美股3大指數在三月底及四月初見歷史高位後，四月份開始顯著回跌，還記得4月1日當天，道指期貨破歷史高位，與標指及納指100呈現背馳時，筆者也在此欄提及小心美股漲勢從此逆轉，美股今年首三個月的狂熱升幅，可能就此畫下一個句點，暫時估計往後將持續出現一段調整震盪，要到十月份時才有顯著的回升態勢。