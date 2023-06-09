FM財自 | 過信技術分析來交易 可能是災難的開始

為什麼很多人把偶然的成功可以說成必然的樣子：「突破一定會漲升！」假突破呢？

近年多少「突破」然後下跌？

「跌破支撐線，要止損。」如果你的支撐線畫差了幾度角，隨時止損在最低的位置，市場經常是破底一點點然後反彈，近年港股更經常這樣，所以依書直說的交易態度，必然會在市場付出代價。

說交易很容易，分析員每天在說：「站穩再買，站不穩就不買，跌破就止損。」說來輕鬆愉快，做起來卻艱難透頂，經常以為站穩後才跌，或是想等站穩卻已一飛沖天，買不到了。

「W底之後突破一定會升？。」

新手聽到，誤以為是必然，照著做，結果下場慘淡。

等補裂口？有多少個永遠補不了的裂口？

並不是說技術分析不能用，而是不可靠，有些教科書的說法會導致錯誤的使用觀念，全世界都在看技術圖表分析，你認為自己的優勢在那裡？

開始學投機，那是財務課程及心理遊戲的一堂課，儘管把所有跟投資理財有關的書全部看完，但交易仍然失敗，技術分析要成功，不是看幾本書就可以，勝率高不一定比較好。

例如勝率是90%，而每次獲利都賺 1元就平倉，但賠一次就賠掉 20元，長期來說肯定是賠錢。

也有些方法勝率超低，但由於每次虧損有限，但一次獲利就超高，例如勝率只有20%，輸的時候一次賠1元，但賺一次可以賺10元，這種長期來說是能賺的，但還要忍受過程中的猶豫與震盪，因為交易有過程，不同於簡單的博彩，博彩不是倍數就是虧損這麼簡單，例如一筆可以賺到20倍的利潤的交易，卻在過程中賺2倍已全部平倉，錯過了之後大倍數的利潤，這就是過程的矛盾，所以交易比博彩勝率還要低，因為博彩不是中就是錯，而交易卻有過程，擺脫過程中的猶豫才是最難。

儘管事前的盤算如何精準，但在過程震盪中提前平倉，少賺了，就是賠，永遠逃不出盈虧之間的概率。