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FM財自
2024-06-07 15:42:14

FM財自 | 順勢或逆勢？

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恒指從5月份的高位回落至上周五（5月31）最低位。（資料圖片）

恒指從5月份的高位回落至上周五（5月31）最低位。（資料圖片）

一般來說在漲升市時追買是順勢，漲升市時做空是逆勢，但大部份的時間是沒有趨勢或方向難辨的，例如連續三天上漲又在平均線之上，回跌時買入，是順勢或是逆勢？很多人會說是順勢，因為是升浪的回調，但在當天的角度是逆勢，在中線的角度可能也是逆勢，你以為的順勢交易，可能只是反彈波段的順勢，反彈完結之後繼續向下，所以是逆勢。

就用最近的例子，恒生指數從 422日開始的上升浪，至520日的19706高位結束，之後向下回跌，回跌時買入是順勢或逆勢？當時以為是順勢，後來發覺原來是逆勢。

失落週期裡的技術分析

或許未來又上破19706的高位呢？又變成順勢？

所以無論你怎麼判斷，中線的部署絕對會受到短線波動的影響，尤其是在失落週期裡的技術分析，經常被隨機打敗，圖表分析，只不過是一個事後評估，用來寫教科書或文章的題材，而在云云分析工具當中 ，我們要跟隨那一種，哪一個才是正確的？

答案是沒有一個是正確的，也沒有一個是錯的，聽起來像是廢話，真相確是如此，因為時機的不同。

恒指從5月份的高位回落至上周五（531）最低位18077之後反彈，自星期一開始每天衝高一段之後回落，隔天又再衝高一段回落，連續4天至星期四一樣的節奏，但星期五經常是破奏的日子，有經歷的交易員自會明白。

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今天（0607）恒指的走勢和過去4天相反，沒有像過去4天般低開衝高一段，而是直接高開後低走，至中午時段倒跌77點，情況有些類似上星期五的走勢，如果下午再跌的話。

所以無判斷短中長線的順勢或逆勢，必要參考每日的升跌節奏，這是沒有趨勢時的交易方法，節奏分析是在沒有明顯趨勢的週期裡，很有效交易分析工具。

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