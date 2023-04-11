FM財自 | 4月暫不宜期望股市見大升　黃金及加密貨幣則具續升條件

剛過去的2023年第一季，無數在股市的投資者經歷了悲喜交集的日子，先有1月的「蜜月期」，延續去年第四季環球股市榮景，於第四季香港和美國普遍主要股指錄雙位數字升幅後，今年1月港股的恒指、國指和科指再度均升逾一成；於去年第四季見跌1.03%的美股納指，當月也一洗頹風，升逾一成。不過2月港股和美股都見偏軟，其中港股表現令人詫異恒指跌近一成，國指和科指表現更差，分別下跌11.36%和13.59%，恒指於1月升幅近乎全然消化，國指和科指都見「跌凸」；美股三項主要指數則見跌介乎1.11%至4.19%。

三月曾見股市振盪有因

真正的考驗見於3月，3月9日美股矽谷銀行 (SIVB.US) 暴跌逾六成，市值蒸發近98億美元 (折合超過760億港元)。截至2022年底該銀行總存款約1,754億美元，為第16大美國銀行，於3月10日除了股份暫停交易，當日上午更被隷屬美國聯邦政府的聯邦存款保險公司 (FDIC) 接管。兩日後 (3月12日) 去年總存款約886億美元，排名30的Signature Bank亦被FDIC接管，繼2008年金融海嘯的雷曼兄弟後，成為美國史上第二及第三大規模倒閉銀行。當時引發市場憂慮美國將出現自金融海嘯以來最大經濟危機。

港股受到衝擊大於美股

美股道指曾於3月15日低見31,429點，較今年1月13日高見34,342點，約兩個月累跌逾2,900點，回到2022年10月下旬水平。隨著3月31日重上逾33,000點收市，報33,274點，回到3月6日收報33,431點相若水平，上述危機憂慮應已告一段落。港股恒指也曾於3月20日低見18,829點，回到去年12月上旬水平，較今年1月27日高見22,700點，同期累跌逾3,800點，可見當時問題出現在美國，港股受到衝擊卻遠大於美股的。暫看環球股市有望於4月回穩；惟短期未見刺激顯著上揚誘因，對於有意追求短線操作圖利的投資者，或應考慮股市以外的金融資產。

今年加密貨幣大放異彩

論到金融資產，除了股票，較多投資者關注的還有債券、基金和衍生工具，不過在今年第一季也是表現平平；惟獨一種金融資產表現用大放異彩來形容絕不為過，那就是加密貨幣。2023年第一季表現最佳的股市是委內瑞拉的IBC指數，期內累升53.04%；而加密貨幣則以比特幣和以太幣最受關注，同期分別累升72.18%和52.35%。若考慮到上週4月4日後委內瑞拉復活節假期休市，年初截至4月4日累升49.90%，至於比特幣和以太幣則升70.31%和56.44%，證明現為跑贏環球股市。究其原因，市場認為美國為提防銀行業資金缺口真得釀成金融危機爆發，會為經濟體系注資釋出流動性。

此舉會令美元受壓，故此黃金繼去年第四季累升9.70%後，今年首季再升8.57%，年初截至4月4日則累升11.37%。自4月3日起金價在2,000美元之上，創2022年4月以來的超過一年新高，除了去年3月曾高見2,078美元，再上回到在2020年7至9月才曾突破2,000美元，高位見於8月的2,089美元，之前便未嘗處於2,000美元以上，證明現屬罕見高水平。考慮到美國加息週期已近尾聲，美國經濟陷入衰退近日又掀關注，意味著美元仍有下行空間，所以黃金以外，比特幣和以太幣於4月續升機會大，除了主流的股市和債市，幣市的資本增值能力投資者也不容忽視。