FM財自 | Global X看好中國投資機會 旗下恒生高股息率ETF獲納互聯互通

未來資産環球投資亞太區研究部主管李泌相分享了中國市場前景，ETF投資管理主管霍浩華則介紹了Global X恒生高股息率ETF(3110)的投資理念、資産配置和風險收益特徵。

未來資產環球旗下ETF供應商Global X ETFs今年積極推出創新主題ETF，未來資産集團副董事長李禎鎬於公司周二舉辦的「探尋中國市場投資新方向」活動中指出，儘管受到一些不確定因素的影響，長期中國仍是全球最具吸引力的投資目的地之一，公司對中國市場前景保持高度信心，將繼續加大在華投資力度，爲海內外投資者提供更多優質的投資産品和服務。

該公司指出，繼Global X恒生科技ETF（2837）於2023年11月被納入ETF互聯互通計劃之後，Global X恒生高股息率ETF（3110）上月6日亦被納入互聯互通，成為公司第二隻被納入計劃的ETF，亦是互聯互通名單內首隻追蹤恒生高股息率指數的南向交易ETF。同時是目前香港上市之中資產管理規模最大，及成立歷史最長的高股息率ETF，由2013年成立至今近11年，截至2024年6月18日，資產規模達23億港元。