G7峰會商討對俄石油設上限價

德國總理朔爾茨表示，G7成員國雖憂慮現今各自面臨的危機，但他相信G7最終決定會展示出團結及決心。歐洲提出的俄油價格上限方案不止限制運輸，亦限制能讓俄油運往全球的保險服務。只有在價格上限合乎入口國要求時，俄油運輸才可以獲接受投保。類似限制亦適用於運送俄油需要使用的美國金融服務。

七大工業國集團（G7）峰會與會國家在會議上，就為俄油價格設上限交換意見，亦可能針對俄羅斯天然氣限價，並有更多夥伴國參與，包括俄油潛在大買家印度、阿根廷、南非及印尼等國家領袖參與商討，探討如何就設定俄羅斯石油價格上限，以削弱俄國的戰爭機器，同時緩解高油價帶來的經濟衝擊。

這名美國官員說表示，G7領袖已「非常接近」緊急指示其內閣相關官員建立一套制度，將俄國出口往不包括歐盟、英美和其餘G7國家在內的其他國家的石油，設立售價上限。一名美國高級官員在場外簡報時則指出，G7領袖的兩大目標是直接鎖定俄羅斯總統普京的金脈，尤其是透過能源取得的資金，並且將外溢效應，以及對G7經濟及世界其他地方的衝擊降到最低。

俄油價格上限方案 限制擬涵蓋運輸及保險

朔爾茨強調全球需要配合方案，同時亦要歐盟修改俄羅斯原油運輸的投保禁令，即需要歐盟全體27成員國一致同意。歐盟早於5月已宣布，將分階段對俄羅斯石油實施海上禁運，暫時允許繼續經管道運輸原油。美國亦已對俄油實施禁運，英國計劃在年底時全面擺脫俄油。

外媒引述消息人士報道，意大利總理德拉吉在周日開幕會議上提出石油及天然氣雙軌價格上限方案，獲法國總統馬克龍支持。G7認為經管道運輸至歐洲的俄羅斯天然氣無法在短期內找到接手買家，只要歐盟成員國一致拒絕支付超過上限價格，俄羅斯或會被迫就範，接受歐盟的出價。不過，液態天然氣或獲豁免。