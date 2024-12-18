Google Cloud推出Google Agentspace和NotebookLM Plus 協助增強企業生產力

Google Cloud宣布，推出兩項專為企業客戶設計的全新解決方案「Google Agentspace」和「NotebookLM Plus」，為企業帶來AI代理和AI支援的搜尋功能，幫助用戶理解複雜的資訊，從中發掘商業洞察力，協助增強企業生產力。

「Google Agentspace」旨在透過單一提示即可大幅提升員工的工作效率，協助他們完成需要規劃、研究、內容生成和採取其他行動的複雜任務。「NotebookLM Plus」則是Google最新、最先進的NotebookLM版本，透過以用戶提供資訊為基礎的AI技術，提升生產力和協作效率。

「Google Agentspace」為員工提供單一且具公司品牌的多模態搜尋代理，作為整個組織的企業事實來源中心。Agentspace建立在Google搜尋功能的基礎上，可提供對話式協助、回答複雜問題、並根據公司獨特資訊，主動提出建議並採取行動。另內置翻譯功能，即使是不同語言的原始文件，用戶仍然可以閱讀文件資訊。