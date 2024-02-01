HIBOR是甚麼？拆解H按/香港銀行同業拆息

市民買樓置業，少不見聽過「HIBOR」、「H按」、「銀行同業拆息」等這些字眼，不過，有部分人或許不知甚麼是HIBOR，其實HIBOR與本港樓按息息相關。以下《am730》將為讀者拆解何為HIBOR。 甚麼是HIBOR？ HIBOR全稱為「Hong Kong Interbank Offered Rate」，中文解作香港銀行同業拆息，由香港銀行公會所擁有，同業拆息分為三種類，包括： 港元香港銀行同業拆息

美元香港銀行同業拆息

人民幣香港銀行同業拆息 當中，港元利息結算率（亦稱香港銀行同業拆息）是根據香港銀行公會港元利率套戥協議（FRA）條款，按香港銀行同業市場港元存款的市場利率來釐定的。

HIBOR｜HIBOR機制 HIBOR是香港金融市場上，「銀行與銀行同業」之間的拆出，以及借入資金的息率，互相由20多間香港銀行使用的借貸利率。如同其他香港貸款機制一樣，當資金短缺、借貸成本高，利率便會上升；相反，資金充裕的時候，借貸成本就會降低。

HIBOR｜HIBOR如何釐定？ HIBOR由香港銀行公會按同業市場港元存款的市場利率釐定，釐定時間是每個營業日（星期六除外）早上11時，並以銀行公會指定的20間參考銀行所提供的報價資料作為釐定基礎。 隨着不同市場因素包括息率走勢及周期、銀行資金水平、港元供求、季節性因素等變化，HIBOR亦會調整。 HIBOR｜以拆息作參考産品 HIBOR於上午11時定價，被社會上廣泛採用，用以不同金融産品及商業貸款的參考計價、報價，包括： 標準金融産品 利率期貨（Interest Rate Futures）、利率掉期（Interest Rate Swaps）、遠期利率協議（Forward Rate Agreements）、利率交換選擇權（Swaptions）、交叉貨幣利率掉期（Cross-Currency Swaps）、利率上限和下限（Cap and Floor）等 衍生金融産品 累計利息票據（Range Accrual Notes）、目標贖回票據（Target Redemption Notes）、利率遞增票據（Step-Up Callable Notes）、抵押擔保債務憑證（Collateralized Mortgage Obligations）、擔保債務憑證（Collateralized Debt Obligations）、混合型永久票據（Hybrid Perpetual Notes）等 商業應用産品 浮息債券（Floating-Rate Bonds）、浮息票據（Floating-Rate Loans）、銀團貸款（Syndicated Loans）、大額浮息存款證（Floating-Rate Certificates of Deposit）、同業拆息按揭貸款等