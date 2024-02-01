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財經
2024-02-01 09:30:00

HIBOR是甚麼？拆解H按/香港銀行同業拆息

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HIBOR是甚麼？拆解H按/香港銀行同業拆息。(資料圖片)

HIBOR是甚麼？拆解H按/香港銀行同業拆息。(資料圖片)

市民買樓置業，少不見聽過「HIBOR」、「H按」、「銀行同業拆息」等這些字眼，不過，有部分人或許不知甚麼是HIBOR，其實HIBOR與本港樓按息息相關。以下《am730》將為讀者拆解何為HIBOR。

甚麼是HIBOR？

HIBOR全稱為「Hong Kong Interbank Offered Rate」，中文解作香港銀行同業拆息，由香港銀行公會所擁有，同業拆息分為三種類，包括：

  • 港元香港銀行同業拆息
  • 美元香港銀行同業拆息
  • 人民幣香港銀行同業拆息

當中，港元利息結算率（亦稱香港銀行同業拆息）是根據香港銀行公會港元利率套戥協議（FRA）條款，按香港銀行同業市場港元存款的市場利率來釐定的。

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HIBOR｜HIBOR機制

HIBOR是香港金融市場上，「銀行與銀行同業」之間的拆出，以及借入資金的息率，互相由20多間香港銀行使用的借貸利率。如同其他香港貸款機制一樣，當資金短缺、借貸成本高，利率便會上升；相反，資金充裕的時候，借貸成本就會降低。

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HIBOR｜HIBOR如何釐定？

HIBOR由香港銀行公會按同業市場港元存款的市場利率釐定，釐定時間是每個營業日（星期六除外）早上11時，並以銀行公會指定的20間參考銀行所提供的報價資料作為釐定基礎。

隨着不同市場因素包括息率走勢及周期、銀行資金水平、港元供求、季節性因素等變化，HIBOR亦會調整。

HIBOR｜以拆息作參考産品

HIBOR於上午11時定價，被社會上廣泛採用，用以不同金融産品及商業貸款的參考計價、報價，包括：

標準金融産品

  • 利率期貨（Interest Rate Futures）、利率掉期（Interest Rate Swaps）、遠期利率協議（Forward Rate Agreements）、利率交換選擇權（Swaptions）、交叉貨幣利率掉期（Cross-Currency Swaps）、利率上限和下限（Cap and Floor）等

衍生金融産品

  • 累計利息票據（Range Accrual Notes）、目標贖回票據（Target Redemption Notes）、利率遞增票據（Step-Up Callable Notes）、抵押擔保債務憑證（Collateralized Mortgage Obligations）、擔保債務憑證（Collateralized Debt Obligations）、混合型永久票據（Hybrid Perpetual Notes）等

商業應用産品

  • 浮息債券（Floating-Rate Bonds）、浮息票據（Floating-Rate Loans）、銀團貸款（Syndicated Loans）、大額浮息存款證（Floating-Rate Certificates of Deposit）、同業拆息按揭貸款等
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HIBOR｜甚麼是H按？

現時，香港銀行公會每天均會公布當日的拆息利率，銀行會按此定下十分相近的銀行HIBOR，由該利率加上銀行批核予申請人的利率，全寫為「H+_%」的按揭方案，便是「H按」，即以拆息利率（H）為基礎，再加上指定的百分點

用以下例子計算，如銀行的拆息利率（HIBOR）為0.19％，而銀行指定百分點為1.5％，則置業人士需支付的利率是0.19％+1.5％=1.69%。

HIBOR｜H按的歷史

2004至2006年本地銀行逐步引入H按，惟當時未設有封頂息率等原因，因為H按尚未於坊間普及。惟2008年爆發金融海嘯，大量資金流入本港，令HIBOR降至極低水平，當時1個月拆息甚至低至約0.13厘，加上本地銀行競爭，出現「H按減息戰」，繼而吸引大量供樓人士採用H按，使H按得以廣泛使用。

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