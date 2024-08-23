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財經
2024-08-23 17:45:00

HKTVmall母企港科探索中期盈轉虧蝕逾2700萬　稱跨境消費帶來重大競爭壓力

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HKTVmall母企港科探索中期盈轉虧蝕逾2700萬　稱跨境消費帶來重大競爭壓力

HKTVmall母企港科探索中期盈轉虧蝕逾2700萬　稱跨境消費帶來重大競爭壓力

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HKTVmall母企香港科技探索（1137）公布，截至今年6月底止中期，虧損2,747.8萬元，因新探索及科技業務產生虧損，以及若干非現金項目增加所致。每股虧損0.03元，不派中期息。去年港科探索同期盈利4,869.6萬元。營業額18.98億元，按年升3.77%。

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新探索及科技業務方面蝕錢

期內，香港電子商貿業務方面，上半年訂單總商品交易額達到41.05億元，按年升2.5%。每月HKTVmall應用程式活躍用戶呈上升趨勢，在今年6月達到164.7萬名用戶；錄到約有6.1萬名獨立客戶淨增長，增長5.3%。

新探索及科技業務方面，訂單總商品交易額合共為1.3億元，增長297.9%，上半年經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損（按成本基準）約為8,450萬元，相對去年同期4,800萬元。虧損增加主要是由於新探索項目所產生的營運成本增加，尤其是用於擴大街市即日餸及Everuts的業務規模及已分配的未資本化的研發成本及支援成本增加所致。

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跨境消費為港零售業帶來重大競爭壓力

港科探索表示，現時外圍及全球經濟和政治環境仍然複雜，而本港經濟和社會亦正處於一個轉型的時期，不論是香港人口組成及消費者的購物模式都持續轉變，同時跨境消費的新現象為香港零售業帶來重大的競爭壓力。

展望未來，持續認為香港的零售環境在可預見的未來將仍然面臨挑戰，因此將在應對複雜而不明朗的情況時保持謹慎但靈活的方向，以管理集團的業務。

集團又補充，HKTVmall今年的業務目標（不包括第三方物流服務和ThePlace）將維持不變，預計全年訂單總商品交易額在87億至91億元之間。

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