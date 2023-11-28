HOUNAX騙案｜「陸叔」陳永陸澄清沒社交平台　聽都未聽過虛擬貨幣：JPEX同HOUNAX係咩？

身在海外公幹的「陸叔」今早（28日）接受電台訪問，強調他沒有開設個人facebook、ig社交平台帳號，亦無任何投資通訊群組，他本人亦不認識虛擬貨幣，更不會教人投資

資深股評人「陸叔」陳永陸早前被騙徒利用其名氣開設假冒社交網站，誘騙投資者加入網上投資造成損失，近日亦有HOUNAX苦主稱跟隨一名自稱是「陸叔」的人投資，並指他的語氣及用詞均像他在電台廣播的說話。

有HOUNAX苦主稱跟隨一名自稱是「陸叔」的人投資，並指他的語氣及用詞均像他在電台廣播的說話。(fb HOUNAX 苦主群組)

身在海外公幹的「陸叔」今早（28日）接受電台訪問，強調他沒有開設個人facebook、ig社交平台帳號，亦無任何投資通訊群組，他本人亦不認識虛擬貨幣，更不會教人投資，對於有人因此受騙而感到不開心，呼籲投資者小心任何平台的言論。

有苦主被「假陸叔」欺騙 感不開心

陳永陸表示網上由年初至今有好多模仿他的假帳號，自己曾去警方備案，「放好多相同影片上去以為係真。」強調沒在任何節目或地方講過虛擬貨幣，又指國家已經禁止虛擬貨幣交易，自己不認識這投資活動，亦不參與虛擬貨幣投資。「JPEX係咩？HOUNAX係咩？呢啲平台我真係聽都未聽過！」

「投資沒有人可以說贏梗」

被問為何不作澄清，陳永陸強調首次聽聞這些投資平台，因為出外公幹，看新聞才知道發生事情，對於有人因「假陸叔」而受騙，他感到不開心，「就算真陸叔都好，我哋都唔能擔當你輸嘅所謂風險。」，強調需由投資者本人自己判斷會升或跌，他只是提供客觀分析，「最後決定係你自己，沒有人可以說贏梗。」