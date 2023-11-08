IMF調高內地今明兩年經濟增長預測 今年GDP增至5.4%

國際貨幣基金組織(IMF)指，將內地今年經濟增長預測，上調至5.4%，明年預測則略放緩至4.6%，反映新冠疫情後經濟復甦強勁，惟內地樓市仍疲弱，外部需求低迷影響明年經濟。 IMF團隊由團長Sonali Jain-Chandra率領，曾於10月26日至本月7日訪問內地，並與中國人民銀行高層及學界等討論。IMF第一副總裁Gita Gopinath則參與政策討論，並會見人行行長潘功勝、證監會主席易會滿、國家統計局長康義、商務部副部長王受文、財政部副部長廖岷、進出口銀行董事長吳富林等高級官員。 上調 0.4 個百分點 疫後復甦強勁 她說，內地經濟有望實現政府今年增長目標，反映出疫情後強勁復甦，預計實際GDP在今年將增長5.4%，明年將放緩至4.6%，原因是房地產行業持續疲軟、外部需求低迷。相比10月《世界經濟展望》的預測值，目前今明兩年預測值均上調0.4個百分點，原因是第三季度增長表現強於預期，以及最近發布的一系列政策。隨著產出缺口持續縮小，預計明年底，核心通脹將升至2.1%。從中期來看，由於生產力疲軟和人口老齡化的不利影響，預計經濟增速到2028年將逐漸下降至3.5%左右。

還需要採取更多行動 當局已採取多項受歡迎的措施來支持房地產市場，但為了加快復甦並降低轉型過程中的經濟成本，還需要採取更多行動。全面的一籃子政策措施應包括：加快不可持續經營的房地產開發商的退出；消除房價調整的障礙；提供更多中央政府資金以促進住房完工；以及幫助可持續經營的開發商修復資產負債表，適應規模縮小的房地產市場。此外，中央政府應開展協調的財政框架改革和資產負債表重組，以解決地方政府債務壓力，包括彌合地方政府財政缺口和控制債務流量，以及制定全面的重組戰略，以降低地方政府融資平台的債務水平。