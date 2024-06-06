IPO新股｜晶泰科技超額認購27倍　屬「18C」特專科技公司首例(更新)

去年3月底，港交所（388）推出特專科技公司（俗稱18C）上市機制，目前有兩家公司提交上市申請，其中晶泰科技（2228）此前獲通過上市聆訊，成「18C」特專科技公司首例。
晶泰科技開始第三日招股，截至6月6日下午5時最新市場數據顯示，該股孖展錄得16.04億元、超額認購達27.38倍。
晶泰科技指，計劃全球發行約1.87億股股份，其中95%作國際發售，5%作香港發售，招股價範圍每股5.03元至6.03元，預料入場費約6,091元。
若以招股價中位數計，集資淨額約9.4億元。股份周五（7日）中午截止認購，下周四（6月14日）將於主板掛牌上市。中信証券為獨家保薦人。
【6月6日更新】
晶泰科技集擬持續提升研發能力等
晶泰科技表示，今次上市擬將集資所得用於持續提升研發能力及解決方案提供能力；提升商業化能力；營運資金和一般公司用途。財務方面，晶泰科技公司權益持有人應佔年内虧損為19.14億元（人民幣·下同）， 按年擴大33.1%；同期收入1.74億元，按年增加30.8%。
晶泰科技客戶涵蓋全球大公司
晶泰科技在2015年成立，主要透過量子物理的計算、人工智能及自動化技術，為製藥及材料科學行業提供研發解決方案及服務。根據弗若斯特沙利文的資料，晶泰科技的客戶群涵蓋全球前20大生物技術與製藥公司（按2022年收入計）中的16家。而晶泰科技上市前投資者包括有騰訊（700）、Google（美：GOOGL）、紅杉中國等。
此外，另一提交申請為內地自動駕駛計算晶片開發商「黑芝麻智能」。