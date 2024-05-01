IPO｜曹操出行擬來港招股 集資作提升車隊及還債

吉利汽車(175)董事長李書福創辦的網約車平台曹操出行擬再來港招股，並已向港交所(388)遞交上市申請，其聯席保薦人包括華泰國際、農銀國際和廣發證券(香港)。年前曾傳集資數億美元。
共享出行服務滲透率為3.8%
曹操出行於2015年成立，截至去年12月底在24個城市擁有一支約31,000輛車的定制車車隊，為內地最大。去年內地出行市場規模為75,000億元人民幣，其中共享出行服務市場規模為2,821億元人民幣，滲透率為3.8%。預期到2028年，共享出行市場將增長至7,513億元人民幣。
該公司去年虧損19.8億元人民幣，營業額106.7億元人民幣，按年增近四成，毛利6.1億元人民幣。經調整虧損收窄至9.66億元人民幣，2022年度則蝕16.5億元人民幣。
去年底借款總額為75億元人民幣
另外，截至去年底借款總額為75億元人民幣，升34%，預期是次獲得估計集資淨額，短期內將有足夠營運資金來滿足目前所需。展望未來，流動性將會改善，由於經營現金流量因服務質量帶來的收入增長、毛利率提升，及業務和車隊擴張等。
因此，集資額將於未來3年內用於提升並推出定制車；改進車服解決方案及改善服務質量；擴大地理覆蓋範圍；提升技術及投資自動駕駛；還債及營運資金及其他一般公司用途。
其他股東包括吉利控股、相城相行創投、三川基金、農銀投資(蘇州)等等。