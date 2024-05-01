IPO｜曹操出行擬來港招股 集資作提升車隊及還債

網約車平台曹操出行擬再來港招股，年前曾傳集資約數億美元。圖為其網站。

吉利汽車(175)董事長李書福創辦的網約車平台曹操出行擬再來港招股，並已向港交所(388)遞交上市申請，其聯席保薦人包括華泰國際、農銀國際和廣發證券(香港)。年前曾傳集資數億美元。

共享出行服務滲透率為3.8%

曹操出行於2015年成立，截至去年12月底在24個城市擁有一支約31,000輛車的定制車車隊，為內地最大。去年內地出行市場規模為75,000億元人民幣，其中共享出行服務市場規模為2,821億元人民幣，滲透率為3.8%。預期到2028年，共享出行市場將增長至7,513億元人民幣。