IPO｜百麗時尚再上市傳籌78億 集資作還債

「鞋王」百麗時尚(前稱百麗國際)再度上市，據其初步招股文件，聯席保薦人為美銀證券及摩根士丹利，據外電引述消息指，計劃集資5億至10億美元(約39億至78億港元)，暫為今年集資額規模最大新股。 據弗若斯特沙利文的資料，以2022年零售額計，該股為內地領先時尚潮流公司及規模最大時尚鞋履公司，擁有19個多元核心自有品牌及合作品牌，覆蓋女士、男士和兒童鞋履、服飾和配飾等品類；去年內地市佔率為12.3%。品牌包括STACCATO、BELLA、TEENMIX、CHAMPION、HUSH PUPPIES及MOUSSY等。截至去年11月底首9個月，BELLA為最暢銷品牌，佔總收入約28%。

9 個月多賺 79% 毛利升 14% 截至去年11月底首9個月，該股純利20.3億元人民幣，按年飆79%，營業額161.1億元人民幣，升12.7%，毛利105.3億元人民幣，揚14%。 百麗時尚計劃運用上市集資所得款項來償還銀行借款、投資技術創新以加速業務數字化轉型，以及用作營運資金及其他一般企業用途。截至今年1月底止，其銀行借款約48億元人民幣，包括23億元人民幣長期境外銀行借款。