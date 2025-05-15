Jobsdb調查：74%打工仔過去一年曾擔心失業

同時，有74%打工仔在過去12個月內曾擔心失業，其中「香港經濟放緩」(47%)、「地區或環球經濟放緩」(31%)及「從事行業不景氣」(26%)為三大主因。高達82%擁有兩年或以下工作年資打工仔擔心失業，人數比例較其他年資的受訪者高。除了上述3項因素外，這批「職場新鮮人」亦憂慮「就業市場競爭會加劇」(31%)。

Jobsdb by SEEK公布2025年薪酬調查報告，調查透過網上問卷訪問2,771名人士，結果顯示打工仔今年平均加薪幅度2.2%，較去年跌1個百分點；52%受訪者獲得加薪，比例少5個百分點，反映企業經營更趨審慎。同時，有47%打工仔對就業前景感悲觀，增幅多11個百分點。

花紅減少 但滿意人數比例則上升

調查又顯示，68%受訪者全職僱員獲得花紅或雙糧，少5個百分點，平均獲得1.3個月花紅，亦跌0.1個月。雖然花紅減少，但滿意的人數比例則上升3個百分點，至31%，反映打工仔對花紅的期望降低。

物業及地產平均加薪 3.9% 稱冠各行業

今年加薪最高首兩位工種分別為物業及地產，升3.9%；公共、政府及社會服務升3.2%，而去年加薪之冠的數據分析及研究，今年排第三，升3.1%，按年少4.1個百分點，跌幅最高。另外，過往加薪情況理想的行業如工程、資訊及科技等，今年加薪幅度亦明顯回落。