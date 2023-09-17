JPEX周一凌晨理財交易下架 資金流動性不足

JPEX指，將於9月18日凌晨零時，下架理財頁面的所有交易，屆時用戶將無法進行任何新的理財訂單。圖為其網站。

被證監會點名警告的虛擬資產交易平台JPEX，將於9月18日凌晨零時，下架理財頁面的所有交易，屆時用戶將無法進行任何新的理財訂單，而舊有進行中的理財訂單，會維持至產品結束的日期，以領取收益。

第三方造市商暫時鎖定資金

JPEX指，受到不公平對待，及所發放的連串負面消息，導致平台所合作的第三方造市商暫時鎖定資金，並要求平台提供更多資料以進行洽商，限制平台的資金流動性，大大提升其日常運作成本，以致經營困難。

為保障用戶權益，正與相關第三方造市商進行接洽，以盡早解決流動性不足問題，惟避免對談判結果造成負面影響，相關細節將於談判完成後公布。

另外，承諾將盡快向第三方造市商回收流動性，並逐步將提幣手續費調節至正常水平，於此段期間，負責緊急提幣需求申請的提幣專責小組，將會繼續為用戶安排優先提幣排序，希望與用戶共同渡過此一困難時刻。