JPEX｜曾與JPEX合作搞虛幣　協同通信聯席CEO辭職及終止開拓虛產業務

莊天任辭任及終止發展虛產業務

協同通信公布，莊天任因專注於其他個人業務，已辭任執行董事及聯席行政總裁，並於10月31日起生效；至於韓衛寧將繼續擔任行政總裁。

集團指，鑑於旗下虛擬資產相關活動財務表現目前未如理想，加上莊天任辭任，令公司管理團隊未能確定是否具備足夠專業知識及能力，持續開拓該業務的任何可能發展及能否從該業務獲取預期回報，因此董事會已議決終止開拓該業務及放棄該等附屬公司，以更好利用其資源經營本集團現有業務或其他潛在新業務。

集團又表示，由集團直接全資附屬公司RadioWorld，將向莊天任出售加密貨幣交易平台HKBlockchainMarketing（前身為Jade Power）的全部已發行股本，代價為1萬元；及出售HKBlockchainDevelopment的全部已發行股本與其結欠的全部股東貸款，代價分別為1元及252.2萬元，並指打算將出售所得款項淨額約244.2萬元（經扣除專業費用及其他相關費用後）用於集團的一般營運資金。