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財經
2023-11-01 12:08:00

JPEX｜曾與JPEX合作搞虛幣　協同通信聯席CEO辭職及終止開拓虛產業務

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JPEX｜曾與JPEX合作搞虛幣，協同通信聯席CEO辭職及終止開拓虛產業務。(資料圖片)

未有在港取得牌照的虛擬資產交易平台JPEX，6月曾宣布與本港上市公司協同通信（1613）訂立合資公司協議從事虛擬資產活動。繼9月發公告宣布「割席」後，周二（10月31日）再宣布，5月才獲委任為執董兼聯席行政總裁的莊天任，因專注於其他個人業務已辭任集團職務，即日生效，並宣布終止開拓虛擬資產業務

JPEX｜曾與JPEX合作搞虛幣，協同通信聯席CEO辭職。(港交所公告)

莊天任辭任及終止發展虛產業務

協同通信公布，莊天任因專注於其他個人業務，已辭任執行董事及聯席行政總裁，並於10月31日起生效；至於韓衛寧將繼續擔任行政總裁。

集團指，鑑於旗下虛擬資產相關活動財務表現目前未如理想，加上莊天任辭任，令公司管理團隊未能確定是否具備足夠專業知識及能力，持續開拓該業務的任何可能發展及能否從該業務獲取預期回報，因此董事會已議決終止開拓該業務及放棄該等附屬公司，以更好利用其資源經營本集團現有業務或其他潛在新業務。

集團又表示，由集團直接全資附屬公司RadioWorld，將向莊天任出售加密貨幣交易平台HKBlockchainMarketing（前身為Jade Power）的全部已發行股本，代價為1萬元；及出售HKBlockchainDevelopment的全部已發行股本與其結欠的全部股東貸款，代價分別為1元及252.2萬元，並指打算將出售所得款項淨額約244.2萬元（經扣除專業費用及其他相關費用後）用於集團的一般營運資金。

JPEX｜曾與JPEX合作搞虛幣，協同通信終止開拓虛產業務。(港交所公告)

而莊天任於今年5月19日，才獲集團委任為執董兼聯席行政總裁，6月13日則發公告，宣布其直接全資附屬公司RadioWorld，與JPEX、鳳凰國際集團及Jade Power訂立認購及股東協議，於Jade Power營運合營企業，股權比例為以51%、25%和24%。

但在9月時，卻爆出JPEX事件，協同通信立即「割席」，稱該公司未曾以任何方式參與JPEX平台的運營，又指因協議的若干先決條件未於6月30日或各其他各訂約方協定的其他日期前完成，因此協議已於6月30日失效。

而有傳媒曾報道，Jade Power的網站與JPEX介面相似，應用程式開發介面（API）更與JPEX相同，當中更有「jpex-api-2」的字樣。

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