熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-09-27 16:37:14

JPEX｜證監會前主席梁定邦：證監會可更早做好信息披露　今後要不斷反省

分享：
JPEX｜證監會前主席梁定邦：證監會可更早做好信息披露　今後要不斷反省

JPEX｜證監會前主席梁定邦：證監會可更早做好信息披露　今後要不斷反省

虛擬資產交易平台JPEX涉詐騙案件引起社會關注，證監會曾表示公布虛擬資產交易平台申請者名單不恰當，其後宣布加強相關披露。證監會前主席梁定邦接受港台專訪時表示，有關做法有一定理由，但更好的做法是公布名單，更早做好信息披露，只要強調名單內的平台沒有持牌法定地位便可。指虛擬資產交易屬新鮮事物，或需在不同時段作出持續判斷以監管平台，至於會否影響證監會的威信就見仁見智，難以評論監管的對與錯。

Ad Block

梁定邦：市場或有逃避條例涵蓋的新型資產

梁定邦提到，虛擬資產過去一直存在監管漏洞，因為資產性質不符合《證券及期貨條例》的規管範圍，直至立法會通過《打擊洗錢修訂條例草案》，新的虛擬資產交易平台發牌制度於今年6月1日生效，證監會才有法律權力監管虛擬資產。他相信，目前打擊洗錢條例的設計，可以定義虛擬資產，但市場將來可能設計出逃避現有條例涵蓋範圍的新型資產，認為監管機構今後要不斷反省。

梁定邦又指近年的投資，最好的回報可能只有大約6厘，部分聲稱高達20厘的投資工具罕見，呼籲一般投資者最好不要購買類似JPEX旗下平台的投資工具。他提及一般市民未必明白虛擬資產定義、如何托管、背後的技術等，當局需要加強投資者教育。

警方要求電訊商封鎖JPEX網站。(網上圖片) 警方要求電訊商封鎖JPEX網站。(網上圖片) 警方要求電訊商封鎖JPEX網站。(網上圖片)

梁定邦：免股票印花稅未必刺激交投

對於業界期望政府下調股票印花稅，梁定邦認為目前港股疲弱，就算免徵印花稅，亦未必刺激到交投，又認為下調印花稅，應該在市場表現較好時才有作用。他認為香港資本市場結構良好，目前要等待整體經濟復甦，市場會繼而恢復，屆時才推出刺激措施有更大作用。

對於聯交所刊發諮詢文件，就GEM上市改革徵詢市場意見，建議包括實施新的「簡化轉板機制」讓合資格的GEM發行人轉往主板上市、為高增長的企業增設新的資格測試，以及取消季度匯報規定等。梁定邦表示GEM不成功，可能因為「細價股」本身的合規能力不高。他認為聯交所建議放寬部分規則，未必改變「細價股」的本質，仍需時觀察GEM能否被激活。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受