JPEX｜證監會前主席梁定邦：證監會可更早做好信息披露　今後要不斷反省

虛擬資產交易平台JPEX涉詐騙案件引起社會關注，證監會曾表示公布虛擬資產交易平台申請者名單不恰當，其後宣布加強相關披露。證監會前主席梁定邦接受港台專訪時表示，有關做法有一定理由，但更好的做法是公布名單，更早做好信息披露，只要強調名單內的平台沒有持牌法定地位便可。梁指虛擬資產交易屬新鮮事物，或需在不同時段作出持續判斷以監管平台，至於會否影響證監會的威信就見仁見智，難以評論監管的對與錯。

梁定邦： 市場或有逃避條例涵蓋的新型資產

梁定邦提到，虛擬資產過去一直存在監管漏洞，因為資產性質不符合《證券及期貨條例》的規管範圍，直至立法會通過《打擊洗錢修訂條例草案》，新的虛擬資產交易平台發牌制度於今年6月1日生效，證監會才有法律權力監管虛擬資產。他相信，目前打擊洗錢條例的設計，可以定義虛擬資產，但市場將來可能設計出逃避現有條例涵蓋範圍的新型資產，認為監管機構今後要不斷反省。

梁定邦又指近年的投資，最好的回報可能只有大約6厘，部分聲稱高達20厘的投資工具罕見，呼籲一般投資者最好不要購買類似JPEX旗下平台的投資工具。他提及一般市民未必明白虛擬資產定義、如何托管、背後的技術等，當局需要加強投資者教育。