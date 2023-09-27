JPEX｜證監會前主席梁定邦：證監會可更早做好信息披露　今後要不斷反省

虛擬資產交易平台JPEX涉詐騙案件引起社會關注，證監會曾表示公布虛擬資產交易平台申請者名單不恰當，其後宣布加強相關披露。證監會前主席梁定邦接受港台專訪時表示，有關做法有一定理由，但更好的做法是公布名單，更早做好信息披露，只要強調名單內的平台沒有持牌法定地位便可。梁指虛擬資產交易屬新鮮事物，或需在不同時段作出持續判斷以監管平台，至於會否影響證監會的威信就見仁見智，難以評論監管的對與錯。
梁定邦：市場或有逃避條例涵蓋的新型資產
梁定邦提到，虛擬資產過去一直存在監管漏洞，因為資產性質不符合《證券及期貨條例》的規管範圍，直至立法會通過《打擊洗錢修訂條例草案》，新的虛擬資產交易平台發牌制度於今年6月1日生效，證監會才有法律權力監管虛擬資產。他相信，目前打擊洗錢條例的設計，可以定義虛擬資產，但市場將來可能設計出逃避現有條例涵蓋範圍的新型資產，認為監管機構今後要不斷反省。
梁定邦又指近年的投資，最好的回報可能只有大約6厘，部分聲稱高達20厘的投資工具罕見，呼籲一般投資者最好不要購買類似JPEX旗下平台的投資工具。他提及一般市民未必明白虛擬資產定義、如何托管、背後的技術等，當局需要加強投資者教育。
梁定邦：免股票印花稅未必刺激交投
對於業界期望政府下調股票印花稅，梁定邦認為目前港股疲弱，就算免徵印花稅，亦未必刺激到交投，又認為下調印花稅，應該在市場表現較好時才有作用。他認為香港資本市場結構良好，目前要等待整體經濟復甦，市場會繼而恢復，屆時才推出刺激措施有更大作用。
對於聯交所刊發諮詢文件，就GEM上市改革徵詢市場意見，建議包括實施新的「簡化轉板機制」讓合資格的GEM發行人轉往主板上市、為高增長的企業增設新的資格測試，以及取消季度匯報規定等。梁定邦表示GEM不成功，可能因為「細價股」本身的合規能力不高。他認為聯交所建議放寬部分規則，未必改變「細價股」的本質，仍需時觀察GEM能否被激活。