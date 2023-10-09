K11 MUSEA及K11 Art Mall國慶長假人流升七成，整體銷售增四成。

通關後首個中秋節及十一黃金周長假，K11集團公布，旗下K11 MUSEA及K11 Art Mall消費人流絡繹不絕表現強勁，人流較去年同期升逾70%，再創開業以來歷史新高；整體銷售亦增長逾40%。
K11集團預料，本港零售市道將持續暢旺，估計年終前顧客的消費意慾及消費金額將進一步上升，將持續升級商戶組合以迎接節日消費旺季。
K11尖沙咀文化海濱市集「星光夜市」受歡迎
K11 MUSEA表示，長假期間舉辦多場文化藝術活動，吸引大量市民及旅客到訪，包括與星光大道合辦之全港首個尖沙咀文化海濱市集「星光夜市 Night Market by The Sea」，以及中國新進女藝術家王子平的個人展覽《愛痕與無盡冒險》（Traces of Love and Timeless Adventure）等。
K11指，本年度Digital Art Fair將於 K11 MUSEA 舉行，為該展覽首次在九龍區舉行。Digital Art Fair 為全球著名數碼藝術展覽， 今年會深入探討人工智能(A.I.)藝術，展覽共設有五個展區，展示來自全球的創新數碼藝術作品。
人氣國際品牌進駐K11
除了精彩的文化藝術活動，K11 MUSEA 亦致力提供多元化且優質的商戶組合，持續引進不同類別的品
牌，提供集購物、餐飲和文化體驗於一身的獨特體驗：
- 運動休閒服裝品牌 Lululemon K11 MUSEA 專門店已於十月初登場，並提供全港獨家個人化水樽刻字服務，讓客人打造其專屬水樽
- 經典時裝品牌 Balmain 期間限定 Pop-up 將於十月中登陸，並推出早秋系列
- 由「白松露之王」Chef Bombana 主理的 Octavo Group ，旗下位於K11 MUSEA之餐廳 Cannubi、Tuber 及 KILO Steakhouse於十月份推出限定白松露菜單
- 由曾獲 Drinks World 雜誌選為香港及澳門區最佳 25 位調酒師主理之 Speakeasy 酒吧 Red Room
- 於十月中開幕
- 法國品牌愛馬仕 Hermès 進軍美妝產品，旗下 Hermès Beauty 將於十月中登場