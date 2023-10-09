K11 MUSEA及K11 Art Mall國慶長假人流升七成，整體銷售增四成。

通關後首個中秋節及十一黃金周長假，K11集團公布，旗下K11 MUSEA及K11 Art Mall消費人流絡繹不絕表現強勁，人流較去年同期升逾70%，再創開業以來歷史新高；整體銷售亦增長逾40%。

K11集團預料，本港零售市道將持續暢旺，估計年終前顧客的消費意慾及消費金額將進一步上升，將持續升級商戶組合以迎接節日消費旺季。