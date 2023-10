K11 MUSEA及K11 Art Mall國慶長假人流升七成，整體銷售增四成。

K11尖沙咀文化海濱市集「星光夜市」受歡迎

K11 MUSEA表示,長假期間舉辦多場文化藝術活動,吸引大量市民及旅客到訪,包括與星光大道合辦之全港首個尖沙咀文化海濱市集「星光夜市 Night Market by The Sea」,以及中國新進女藝術家王子平的個人展覽《愛痕與無盡冒險》(Traces of Love and Timeless Adventure)等。

K11指,本年度Digital Art Fair將於 K11 MUSEA 舉行,為該展覽首次在九龍區舉行。Digital Art Fair 為全球著名數碼藝術展覽, 今年會深入探討人工智能(A.I.)藝術,展覽共設有五個展區,展示來自全球的創新數碼藝術作品。

人氣國際品牌進駐K11

除了精彩的文化藝術活動,K11 MUSEA 亦致力提供多元化且優質的商戶組合,持續引進不同類別的品

牌,提供集購物、餐飲和文化體驗於一身的獨特體驗: