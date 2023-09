K11 MUSEA夥星光大道辦夜市，料中秋和10.1國慶銷售及人流升三成。

為推動夜經濟,星光大道將與K11 MUSEA合作,由9月22日起一連4個周五及周六晚上,舉辦全港首個尖沙咀文化海濱市集「星光夜市Night Market by The Sea」,屆時夜市將設置近30個本地品牌的攤位,提供本土及不同族裔的手作精品和特色飲品小食等,K11發言人表示,預料中秋和國慶「十一黃金周」的銷售及人流升約兩至三成。

K11與星光大道夜市享多項活動

K11指,適逢全面通關後首個中秋及國慶長假期,K11 MUSEA推出夜間消費推廣活動「Night at MUSEA 」,並與星光大道「星光夜市Night Market by The Sea」。夜市除引進包括製作百搭萬用醬料的「香料案內所」、售賣招牌松露蜜糖港式奶茶的「師父好茶」,及主打繪畫懷舊電影海報和插畫的「無紙用工作室」等多個特色本地品牌外,星光大道旁將有現場音樂表現,演奏經典電影歌曲,向香港電影文化致敬;同時K11 Art House亦有由洲立影藝有限公司(MCL)為大家帶來香港經典電影系列。夜市將由下午5時開放至晚上11時,市民及旅客可在醉人日落及維港夜景下,一邊享受獨特夜市體驗,一邊欣賞現場音樂演出。

同時,K11 MUSEA﹑K11 Art Mall及THE FOREST會於指定期間延長營業至晚上11時,亦會在夜間消費時段,推出多項消費禮遇及舉行活動,預料中秋和國慶黃金周期間,整體銷售和人流會上升20%至30%。