為推動夜經濟，星光大道將與K11 MUSEA合作，由9月22日起一連4個周五及周六晚上，舉辦全港首個尖沙咀文化海濱市集「星光夜市Night Market by The Sea」，屆時夜市將設置近30個本地品牌的攤位，提供本土及不同族裔的手作精品和特色飲品小食等，K11發言人表示，預料中秋和國慶「十一黃金周」的銷售及人流升約兩至三成。

K11 MUSEA夥星光大道辦夜市，料中秋和10.1國慶銷售及人流升三成。

K11與星光大道夜市享多項活動 K11指，適逢全面通關後首個中秋及國慶長假期，K11 MUSEA推出夜間消費推廣活動「Night at MUSEA 」，並與星光大道「星光夜市Night Market by The Sea」。夜市除引進包括製作百搭萬用醬料的「香料案內所」、售賣招牌松露蜜糖港式奶茶的「師父好茶」，及主打繪畫懷舊電影海報和插畫的「無紙用工作室」等多個特色本地品牌外，星光大道旁將有現場音樂表現，演奏經典電影歌曲，向香港電影文化致敬；同時K11 Art House亦有由洲立影藝有限公司（MCL）為大家帶來香港經典電影系列。夜市將由下午5時開放至晚上11時，市民及旅客可在醉人日落及維港夜景下，一邊享受獨特夜市體驗，一邊欣賞現場音樂演出。 同時，K11 MUSEA﹑K11 Art Mall及THE FOREST會於指定期間延長營業至晚上11時，亦會在夜間消費時段，推出多項消費禮遇及舉行活動，預料中秋和國慶黃金周期間，整體銷售和人流會上升20%至30%。

K11 MUSEA設藝術家王子平個人展覽 除了文化海濱星光夜市，K11 MUSEA館內亦有瑪戈畫廊欣然呈獻，中國新進女藝術家王子平的最新個人展覽《愛痕與無盡冒險》（Traces of Love and Timeless Adventure）。本次展覽是王子平首個在香港的個人展覽，於9月22 日至10 月10 日展出一系列新的繪畫、雕塑，以及首次展示的雕塑作品。 此外，9月13日至25日期間，區塊鏈初創企業Co-Museum與Web 3.0傳奇人物LASTKNIGHT聯手合作，於MUSE EDITION內CEMENT舉辦NFT藝術品AZUKI期間限定Pop-up，獲美國傳奇滑板選手Tony Hawk親筆簽名《Artifact 001：The Golden Skateboard》24K金滑板將在場內展出。為慶祝Co-Museum團隊引入最新NFT科技，創下重要里程，品牌特聯乘日本潮牌AMBUSH®️主理人YOON AHN，推出別注版連帽衛衣，將於CEMENT場內獨家首發。 「星光夜市Night Market by The Sea」，由FTLife富通保險﹑法國啤酒品牌Kronenbourg 1664及香港市集協會全力支持，並獲油尖旺民政事務處作為支持機構的夜市。K11集團亦獨創「文化商圈」商業模式，致力將文化與商業結合。 為了讓夜間的尖沙咀海濱注入動感力量，青途發展社區發展協會及油尖旺民政事務處將於9月22日舉辦全港首個維港夜跑活動「星光跑」，途經星光大道及K11 MUSEA，開創夜間運動娛樂新模式。