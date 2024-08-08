Kakao創辦人涉操縱股價被逮捕起訴 阻礙BTS經紀公司HYBE標購股份

Kakao涉在收購SM娛樂過程中操縱股價 報道指，Kakao與南韓男團BTS（防彈少年團）經理人公司HYBE進行激烈競購後，令Kakao取得SM娛樂控制性股權。 檢方懷疑，金範洙涉嫌在收購過程中操縱股價，將SM娛樂股價抬升至HYBE的標購競價每股12萬韓圜以上，阻礙Hybe標購。

Kakao指金範洙否認指控 公司其後發聲明表示，金範洙否認上述指控，澄清自己從未下令或容忍任何非法活動。 此外，Kakao周四（8日）亦公布次季營業數據，公司營業利益錄得1,340億韓元（折合約7.59億港元），較2023年增長18.5%。 金範洙於2010年推出即時通訊應用程式「KakaoTalk.chat」以來，從頭打造Kakao集團附屬事業，資產價值達86兆韓元（折合約620億美元）。